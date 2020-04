Στην κινεζική πρωτεύουσα μέσα στο πλαίσιο των νέων νόμων που θα εφαρμοστούν από την 1η Ιουνίου απαγορεύεται και το λεγόμενο «Μπικίνι του Πεκίνου».

Το «Μπικίνι του Πεκίνου» αναφέρεται με το συνήθειο που έχουν ορισμένοι άνδρες να ανεβάζουν τη μπλούζα τους κατά το ήμισυ με αποτέλεσμα να φαίνεται η κοιλιά τους.

Το συγκεκριμένο μέτρο επιβεβαιώθηκε το Σάββατο και από την κινεζική εφημερίδα Global Times.

#Beijing announces new laws from June 1:

-cover face when coughing or sneezing in public places,

-wear #masks when dealing with all #infectious respiratory diseases,

-total ban #Beijingbikini in public places. pic.twitter.com/mXAF492xiQ

— Global Times (@globaltimesnews) April 25, 2020