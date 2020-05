«Διάλεξε ζωή. Διάλεξε το μέλλον σου. Διάλεξε να μείνεις σπίτι. Διάλεξε υγεία. Διάλεξε λαστιχένια γάντια. Διάλεξε να αλλάξεις την αγαπημένη σου κολώνια με αντιβακτηριδιακό τζελ. Διάλεξε να ξυπνάς το πρωί και να μην ξέρεις τι μέρα είναι. Διάλεξε να κάνεις γιόγκα στο σπίτι, ζούμπα και online μαθήματα τανγκό. Διάλεξε να γράψεις αυτό το μυθιστόρημα που πάντα ήθελες». Κάπως έτσι ξεκινάει (αν καταλάβαμε καλά με αυτή τη βαριά σκωτσέζικη προφορά) ένα βίντεο για το βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας, που άρεσε και στον συγγραφέα του «Trainspotting» Ίρβιν Γουέλς ο οποίος το μοιράστηκε στο Twitter.

Tend to get a bit bored with Trainspotting parodies but this one is for the ⁦@NHS so all good. pic.twitter.com/jM3TytZK9A

— Irvine Welsh (@IrvineWelsh) April 30, 2020