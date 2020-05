Αυτό που κάνει το παιχνίδι να ξεχωρίζει είναι το γεγονός ότι δεν χρειάζεται ακριβός εξοπλισμός για να παίξει κάποιος. Το μόνο που χρειάζεται είναι μια μεγάλη, στρογγυλή μπάλα. Χρειάζεται βέβαια να διαθέτει κάποιος και ταλέντο. Ανεξαρτήτως φύλου.

Το βίντεο παρακάτω απέδειξε ακριβώς αυτό.

Δημοσιεύτηκε στο Twitter από έναν χρήστη με το όνομα Seun (@ / akphies), είναι ένα βίντεο ενός κοριτσιού που φοράει φανελάκι με τα χρώματα της Βραζιλίας, λευκό σορτς και ένα ζευγάρι ψηλά μαύρα τακούνια και κάνει …ταχυδακτυλουργικά με τη μπάλα σαν επαγγελματίας!

Το βίντεο έχει τίτλο, «Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λιονέλ Μέσι έχουν 24 ώρες για να απαντήσουν σε αυτό» και ήδη έχει γίνει viral.

Cristiano Ronaldo and Lionel Messi has 24 hours to respond to this 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/2CJD4ymc8U

— Seun (@akphies) May 15, 2020