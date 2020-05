Παρά την κατακραυγή, η FC Seoul επιμένει πως ήταν απλώς πανάκριβα μανεκέν και όχι κούκλες του σεξ αλλά όλοι μιλούν για απλό επικοινωνιακό ελιγμό, αφού τελικά η διοίκηση παραδέχθηκε ότι «τα μανεκέν που δεν ήταν κούκλες του σεξ» προήλθαν από εταιρεία που κατασκευάζει αξεσουάρ και παιχνίδια του σεξ.

Άξιο αναφοράς είναι πως κάποιες από τις κούκλες κρατούσαν ταμπέλες στις οποίες διαφημίζονταν πορνογραφικές ιστοσελίδες ενώ στη Νότια Κορέα η πορνογραφία απαγορεύεται.

Συνολικά 30 κούκλες, 25 γυναικείες και πέντε ανδρικές, τοποθετήθηκαν στις άδειες θέσεις του γηπέδου. Οι τηλεθεατές παρατήρησαν πως τα μανεκέν έμοιαζαν πολύ με κούκλες του σεξ και η ομάδα αναγκάστηκε να απολογηθεί με ανάρτηση στο Instagram.

Στέλεχος της ομάδας παραδέχτηκε πως είχαν συμφωνήσει με την εταιρεία, χωρίς να διερευνήσουν σε ποιον κλάδο δραστηριοποιείται. Ισχυρίστηκε ότι τους διαβεβαίωσαν πως οι κούκλες ήταν μανεκέν αλλά ο ίδιος είδε πως ήταν πολύ ρεαλιστικές.

#KLeague team FC Seoul have had to apologies for using sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend... 😷 pic.twitter.com/35KQOBKlaj

Η FC Seoul είναι μία από τις πιο δυνατές ομάδες της K League. Το πρωτάθλημα θα ξεκινούσε κανονικά το Φεβρουάριο, αλλά η έναρξη της λίγκας μετατέθηκε για τις 8 Μαΐου εξαιτίας της πανδημίας κορονοϊού.

2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It's not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL

— Devon Rowcliffe (@WhoAteTheSquid) May 17, 2020