Η νοσοκόμα είναι αντιμέτωπη με πειθαρχική διαδικασία από τις αρχές στον τομέα της Υγείας στην περιφέρεια Τούλα επειδή παραβίασε τους κανόνες ένδυσης, με την ίδια να φοβάται ότι θα την απολύσουν.

Russian nurse wears BIKINI under sheer protective suit due to heat... the patients didn't seem to mind#COVID19

DETAILS: https://t.co/RK3sSS0ZzP pic.twitter.com/bkxx4j2WV5

