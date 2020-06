Εδώ και μια εβδομάδα η Αμερική φλέγεται από τις διαδηλώσεις και τις εξεγέρσεις που έχουν ξεσπάσει μετά τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό.

Ωστόσο, ανάμεσα στις συγκρούσεις πολιτών με τις δυνάμεις καταστολής, υπάρχουν και κάποιοι που αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση με έναν εντελώς διαφορετικό και περίεργο τρόπο.

Συγκεκριμένα, το περασμένο Σαββατοκύριακο, δύο Αμερικανοί είχαν την έμπνευση να εμφανιστούν σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίες ως Batman και Joker!

Μάλιστα η εμφάνιση του άγνωστου σε διαδήλωση στη Φιλαδέλφεια με τη στολή του Batman από το The Dark Knight Rises ήταν κάτι περισσότερο από κινηματογραφική, αφού όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, ο τύπος κάνει την εμφάνισή του μέσα από τους καπνούς και περπατάει περιτριγυρισμένος από το πλήθος που τον επευφημεί και τον τραβάει βίντεο με τα κινητά τηλέφωνα.

— Jack Posobiec (@JackPosobiec) May 31, 2020

Meanwhile in Philly pic.twitter.com/3DPydkfmeY

Κανείς δεν γνωρίζει γιατί επέλεξε να ντυθεί Batman. Όμως όπως ισχυρίζεται κάποιος διαδηλωτής που του μίλησε, ο άγνωστος Batman δεν συμφωνεί με τις διαδηλώσεις που γίνονται.

first Batman and now Joker pic.twitter.com/mpbQc1yo51

— Oracle (@4eyedRaven) May 31, 2020