Η Καλίφα γύρισε συνολικά 11 ταινίες σε χρονική περίοδο τριών μηνών το 2014, ενώ ήταν 21 ετών.

Πλέον είναι 27 και δηλώνει μετανιωμένη αφού νιώθει άσχημα που πλέον «εκατομμύρια άνθρωποι έχουν για εσένα εντύπωση που βασίζεται αποκλειστικά στους χαμηλότερους, τοξικότερους και αχαρακτήριστους τρεις μήνες της ζωής σου, όταν ήσουν 21 ετών».

Απαντώντας σε χρήστες του Tik Tok που επιθυμούν να κάνουν καριέρα στην ερωτική βιομηχανία αναφέρει πως «δεν αξίζει τον κόπο» και τους καλεί να μην το κάνουν.

Η Μία Καλίφα κέρδισε 12.000 δολάρια από τις ταινίες που έκανε το 2014 και δηλώνει πως για χρόνια προσπαθεί να τις αποσύρει από ιστοσελίδες.

Η Μια Καλίφα είχε δεχτεί απειλές κατά της ζωής της από το Ισλαμικό Κράτος διότι είχε συμμετέχει σε ταινία πορνό φορώντας μαντίλα.

I’m not sure who’s more naive: Me for signing my life away to exploiters, or you for thinking I own any of the rights to the content? I have zero control over it and have been fighting for years to figure out a way to get it taken down. https://t.co/KL2LIh9r97

— Mia K. 🇱🇧 (@miakhalifa) June 24, 2020