Μέχρι στιγμής πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν συλλέξει υπογραφές στο change.org ζητώντας «δικαιοσύνη για τη Μία Καλίφα» με αίτημα να αφαιρεθούν τα φιλμ στα οποία συμμετέχει από ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου καθώς επίσης και για να δοθούν στην ίδια τα domains του ονόματός της.

Υπενθυμίζεται πως η Μία Καλίφα είχε αποκαλύψει την περασμένη εβδομάδα πως ακόμα προσπαθεί να διαχειριστεί τις συνέπειες ενώ καλεί τις γυναίκες να μην ασχοληθούν με την βιομηχανία του πορνό.

«Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν για εσένα εντύπωση που βασίζεται αποκλειστικά στους χαμηλότερους, τοξικότερους και αχαρακτήριστους τρεις μήνες της ζωής σου, όταν ήσουν 21 ετών», είχε πει σε βίντεό της στο Tik Tok.

Η Μία Καλίφα ευχαρίστησε όσους αποφάσισαν να συλλέξουν υπογραφές για να αποσυρθούν οι ταινίες της και τους κάλεσε στο πάρτι γενεθλίων της.

«Κοιμάται ποτέ η γενιά Ζ; [...] Σας ευχαριστώ όλους, που υπογράψατε, είστε προσκεκλημένοι στο πάρτι μου. Δεν είναι συλλογή υπογραφών είναι λίστα προσκεκλημένων», έγραψε στο Twitter η Khalifa όταν η πρωτοβουλία είχε μαζέψει 500 υπογραφές. Πλέον οι υπογραφές έχουν ξεπεράσει το 1.100.000.

Η Μία Καλίφα «έλαβε 12.000 δολάρια από τα εκατομμύρια που έβγαλαν το Pornhub και η BangBros από τα βίντεό της. Το βίντεο με την χιτζάμπ είχε σαν αποτέλεσμα να δεχτεί απειλές από το Ισλαμικό Κράτος και τώρα την στοχοποιούν για βίντεο που είχε γυρίσει το 2014. Κάνει ψυχοθεραπεία σε σταθερή βάση για το τραύμα, τη συναισθηματική πίεση και τις συνέπειες του bullying. Εκείνη και η ομάδα της έχουν κάνει αναρίθμητες προσφορές στους κατόχους του domain με το όνομά της και του πορνογραφικού υλικού χωρίς αποτέλεσμα», αναφέρει το κάλεσμα για τη συλλογή υπογραφών και συνεχίζει:

«Οι μεγάλες εταιρείες δεν δίνουν στην Mia Khalifa μία δίκαιη ευκαιρία για να απαιτήσει το περιεχόμενο δικαστικά, εξαιτίας του οικονομικού οφέλους. Απαιτούμε να τις επιστραφούν τα domain names, να αφαιρεθούν τα βίντεο χωρίς να οδηγηθεί η Khalifa σε οικονομική καταστροφή. Η Mia έχει δηλώσει πως μετάνιωσε για τις αποφάσεις της στην βιομηχανία του πορνό πολλές φορές».

Does Gen Z sleep? I’m actually worried. Y’all I saw this like 30 minutes ago on tiktok and it had 500 signatures 🥺♥️ I love y’all so much everyone who’s signed this is invited to my birthday party. It’s a guest list not a petition 😌 https://t.co/cB7YDkPtwF

— Mia K. (@miakhalifa) June 25, 2020