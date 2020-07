Αμερικανοί και Βραζιλιάνοι βιολόγοι βρήκαν στο μυστηριώδες αυτό πλάσμα αδένες που συνήθως συναντώνται σε βατράχια και σαλαμάνδρες, μήκους 43 εκατοστών.

Οι ερευνητές ήξεραν ήδη ότι οι σισιλιάνοι έχουν δηλητηριώδεις ουρές αλλά τώρα, όπως αναφέρει η Daily Mail, βρήκαν δηλητήριο και στους αδένες στο άνω και κάτω σαγόνι τους.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν άκρα και κυνηγούν μόνο με το στόμα, οι σισιλιάνοι ενεργοποιούν τους στοματικούς αδένες όταν δαγκώνουν σκουλήκια, τερμίτες, βατράχους και σαύρες.

