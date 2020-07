Στο βίντεο, διακρίνεται πεντακάθαρα το τεράστιο αρπακτικό πουλί να πετά πάνω από μια παραλία γεμάτη με κολυμβητές, να κρατά στα πόδια του ένα μεγάλο ψάρι.

Το περιστατικό συνέβη στην παραλία Μιρτλ Μπιτς στη Νότια Καρολίνα.

Το βίντεο αναρτήθηκε από τον χρήστη @trackingsharks και στην λεζάντα γράφει: «Ξέρει κανείς τι είδος πουλιού είναι και εάν κρατάει καρχαρία;».

Σύμφωνα με ειδικούς το ψάρι δεν ήταν καρχαρίας αλλά ένα ladyfish, που ανήκει στο είδος των ακτινοπτερυγίων και μπορεί να μεγαλώσει μέχρι και το 1,5 μέτρο, με αιχμηρά δόντια και ραχιαίο πτερύγιο.

Το πουλί είναι ψαραετός, σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Μπάρετ, έναν παρατηρητή πουλιών που διαχειρίζεται τον λογαριασμό στο Twitter, του Manhattan Bird Alert.

Anyone know what type of bird this is and is it holding a shark? #myrtlebeach 📽 Kelly Burbage pic.twitter.com/gc59xihiM7

— Tracking Sharks (@trackingsharks) June 30, 2020