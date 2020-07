Όλα άρχισαν τον Ιούνιο όταν μία γυναίκα είδε την Βικτόρια Πράις, ρεπόρτερ του καναλιού WFLA στην Τάμπα της Φλόριντα, την ώρα του ρεπορτάζ και παρατήρησε ένα ύποπτο λίπωμα στον λαιμό της.

Η τηλεθεατής έστειλε στη δημοσιογράφο email στο οποίο ανέφερε: «Γεια. Μόλις σε είδα στις ειδήσεις. Με ανησύχησε ο όγκος στο λαιμό σου. Σε παρακαλώ, τσέκαρε τον θυρεοειδή σου. Μου θυμίζει τον δικό μου λαιμό, και στην περίπτωσή μου εξελίχθηκε σε καρκίνο. Να προσέχεις».

Η δημοσιογράφος πόσταρε στα social media το email της τηλεθεάτριας και αποφάσισε να κάνει εξετάσεις. Η δημοσιογράφος διαπίστωσε πως η τηλεθεατής είχε δίκιο αφού οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι είχε καρκίνο στον θυρεοειδή και αυτός επεκτεινόταν στους λεμφαδένες.

Με νέο μήνυμά της η δημοσιογράφος ενημέρωσε ότι πρόκειται να υποβληθεί σε εγχείρηση αφαίρεσης του όγκου του θυρεοειδή της, αλλά και μερικών λεμφαδένων της.

Ταυτόχρονα ενημέρωσε τους ακολούθους της πως θα υποβληθεί σε εγχείρηση αφαίρεσης όγκου από τον θυροειδή και θα αφαιρέσει κομμάτι από τους λεμφαδένες της.

«Αν δεν είχα πάρει ποτέ αυτό το email, ποτέ δεν θα τηλεφωνούσα στον γιατρό μου. Ο καρκίνος θα συνέχιζε να επεκτείνεται. Είναι μια τρομακτική σκέψη», έγραψε η ρεπόρτερ.

A bit of ~personal news~ to share.

Turns out, I have cancer. And I owe it to one of our wonderful @WFLA viewers for bringing it to my attention.

I’ll be off work for a bit after tomorrow, but I’ll see y’all soon 🥰 pic.twitter.com/UMsoj2SjtM

— victoria price (@WFLAVictoria) July 23, 2020