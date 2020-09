Ο δημοσιογράφος έκανε ένα γύρισμα σε μια πλατεία της Φρανκφούρτης στη Γερμανία όταν δύο νεαροί, ένα αγόρι κι ένα κορίτσι, άρχισαν να περπατούν ανάποδα στο φόντο.

Ο Τζο Τάιντι δεν κατάφερε να παίξει στον αέρα το συγκεκριμένο απόσπασμα αλλά όταν πήγε στο μοντάζ και είδε το τρολάρισμα των νεαρών τους «έδωσε τα εύσημα» για την εφευρετικότητά τους!

«Συγχαρητήρια στους δύο τύπους που κατέστρεψαν ύπουλα το καλύτερο πλάνο μου από τη Γερμανία. Ειλικρινά, ήταν εμπνευσμένο και δε θύμωσα καθόλου» έγραψε στο Twitter ο Τάιντι.

Congratulations to the two lads who sneakily ruined my best piece to camera from a recent filming assignment in Germany. Honestly I’m not even mad, this is inspired. Didn’t even spot it until in the edit. 👏 👏 👏 😂 pic.twitter.com/V7xtb7Fapx

— Joe Tidy (@joetidy) September 11, 2020