Οι μεταπτυχιακές σπουδές πλέον θεωρούνται ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες αναβάθμισης ενός βιογραφικού σημειώματος και διεκδίκησης μιας θέσης ευθύνης στην αγορά εργασίας.

Το ζητούμενο είναι η ανταπόκριση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στις ανάγκες και τις απαιτήσεις ενός παγκοσμιοποιημένου κόσμου.

Ένα MBA είναι σταθερή αξία

Τα σύγχρονα MBAs καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος τομέων και δραστηριοτήτων και εστιάζουν στην επιχειρηματικότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την εταιρική υπευθυνότητα και τις νέες αξίες που διέπουν ένα διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον.

Σημαντικό είναι το MBA να εστιάζει στην ηγεσία και την ανάπτυξη, αλλά και να ανοίγει τους ορίζοντες των φοιτητών του. Ας πούμε το ΜΒΑ Global Business του Coventry University London Campus που προσφέρεται και στην Ελλάδα είναι ένα σύγχρονο μεταπτυχιακό που συνδέει τη θεωρητική γνώση με την πρακτική της εφαρμογή και περιλαμβάνει καινοτόμα αντικείμενα σπουδών όπως το διεθνές εμπόριο και η ανάπτυξη, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών.

Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή δεν είναι απλή υπόθεση

Η ψηφιοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας απαιτεί μοντέρνα στελέχη με γνώσεις και ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα.

Η προβολή προϊόντων και υπηρεσιών πλέον περνάει μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες όπως τo Google Adwords, το Facebook και το Instagram. Κυκλοφορούν πολλά φθηνά και ταχύρρυθμα σεμινάρια, αλλά για να γίνει σωστά η δουλειά απαιτείται κάτι πιο ολοκληρωμένο.

Ας πούμε το MSc in Digital and Social Media Marketing with Analytics που προσφέρει στην Ελλάδα (πάλι) το Coventry University London Campus. Πρόκειται για ένα premium μεταπτυχιακό στο digital marketing που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων μέσα από την ανάλυση ιστορικών δεδομένων.

Η Ναυτιλία σε πρώτο πλάνο

O ελληνόκτητος στόλος υπό ελληνική σημαία εξακολουθεί να φιγουράρει στην πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατάταξη της μεταφορικής ικανότητας (DWT), σύμφωνα με στοιχεία της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) και της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες αναζητούν στελέχη με σφαιρικές γνώσεις για τον κλάδου. Υπό αυτό το πρίσμα, όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν σπουδές στα Ναυτιλιακά να επιλέξουν ένα πρόγραμμα που θα καλύψει γνωστικά πεδία από τη Διοίκηση Λιμένων και τα logistics μέχρι τις ναυτασφαλίσεις, το brokering και το ναυτικό δίκαιο.

Μεταπτυχιακά στα ναυτιλιακά προσφέρουν εκπαιδευτικά ιδρύματα με ισχυρή παρουσία στον Πειραιά και δικτύωση στην τοπική αγορά εργασίας.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του σχολικού ψυχολόγου

Οι μαθησιακές δυσκολίες, η πολιτισμική διάσταση στην εκπαιδευτική διαδικασία και οι εξελικτικές διαταραχές κατά την σχολική και εφηβική ηλικία αποτελούν ζωντανό κομμάτι της σύγχρονης εκπαίδευσης και απασχολούν τόσο εκπαιδευτικούς όσο και ψυχολόγους και άλλους επαγγελματίες της ψυχικής υγείας.

Οι επαγγελματίες που αναζητούν μετεκπαίδευση στον τομέα καλό είναι να επιλέξουν ένα πρόγραμμα που θα συνδυάζει τη σχολική, τη γνωσιακή, την εξελικτική, τη συμβουλευτική και την κοινωνική ψυχολογία.