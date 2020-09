Στο βίντεο ο κορονοϊός οπτικοποιήθηκε και έγινε... πράσινη γλίτσα.

Στο σποτάκι, μία εγγονή επισκέπτεται τον παππού της και κινείται στην κουζίνα και ότι αγγίζει μολύνεται με κορονοϊό.

Έπειτα η κοπέλα κοιτάζει βίντεο στο κινητό της που τη δείχνουν να διασκεδάζει ξέφρενα με τους φίλους της, πιθανόν το προηγούμενο βράδυ, μια σκηνή που υπονοεί ότι κόλλησε τον ιό κατά τη νυχτερινή της έξοδο.

Στο τέλος του κλιπ, η πράσινη γλίτσα βρίσκεται στο στόμα του αγαπημένου της παππού, χωρίς η ίδια να έχει υποψιαστεί τίποτα.

Στο τέλος του βίντεο, εμφανίζεται το εξής μήνυμα: «Μη μεταδώσεις τον κορονοϊό σε εκείνους που αγαπάς. 2 νοικοκυριά, έξι άνθρωποι, δύο μέτρα απόσταση».

Στην περιγραφή του βίντεο δίνεται η ακόλουθη επεξήγηση: «Να θυμάσαι, αν συναντάς φίλους σου πρέπει να είναι το πολύ έξι άτομα από 2 νοικοκυριά τη φορά (έως και 4 νοικοκυριά τη μέρα). Κράτα δύο μέτρα απόσταση, ακόμα και από τους φίλους σου».

The Scottish Government has released this advert to explain how easily COVID-19 can spread, by using slime instead of germs. pic.twitter.com/EvPEWa4rEB

— LADbible (@ladbible) September 24, 2020