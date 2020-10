Το πλοίο αναμένεται να αναχωρήσει από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2020.

Το πλοίο, χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς και βρίσκεται στην Ελλάδα στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης, όπως ανέφεραν στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων διπλωματικές πηγές.

Το «Smolny» μπορεί να φιλοξενήσει 30 εκπαιδευτές και 300 εκπαιδευόμενους. Κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία Σέτσιν στην Πολωνία και εντάχθηκε στην ενεργό υπηρεσία τη δεκαετία του 1970. Το μήκος του είναι 140 μέτρα και πλάτος 17 μέτρα.

Βάσει των τεχνικών χαρακτηριστικών των πλοίων αυτού του τύπου είναι οπλισμένο με δύο εκτοξευτές ρουκετών RBU-2500 «Smerch», δύο δίδυμα πυροβόλα ΑΚ-726 των 76,2 χιλιοστών και δύο δίδυμα πυροβόλα ΑΚ-230 των 30 χιλιοστών.

"Smolny" training Ship of the Baltic Fleet of the Russian Navy in the Port of Thessaloniki #Greece.

Consul General of #Russia in #Thessaloniki Vladimir Maistrenko on board of the Ship. pic.twitter.com/TZ9Ff5QzTJ

— Rus Embassy, Greece (@RFEmbassyGr) October 5, 2020