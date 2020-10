Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ, η αστυνομία προσπάθησε να διαλύσει ένα Covid-πάρτι που ήταν σε εξέλιξη σε εστία του πανεπιστημίου του Σάλφορντ, με τους φοιτητές να καταλήγουν σε κάπως... ανορθόδοξες μεθόδους για να διαφύγουν του προστίμου.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει φοιτητές -που πρώτα έχουν «αμπαρώσει» την είσοδο- να πηδούν από παράθυρα του πρώτου ορόφου, σε ύψος 3,5 μέτρων, με φίλους τους να βρίσκονται από κάτω και να προσπαθούν να τους πιάσουν. Ωστόσο τουλάχιστον δύο άτομα φαίνεται ότι προσγειώνονται απευθείας στο έδαφος, με έναν αυτόπτη μάρτυρα να σχολιάζει ότι το νοσοκομείο θα είναι γεμάτο το πρωί.

Εκπρόσωπος του πανεπιστημίου δήλωσε στον Independent ότι η διοίκηση γνωρίζει για το βίντεο και θα αναλάβει δράση.

«Το Πανεπιστήμιο παίρνει το θέμα απίστευτα σοβαρά και έχει ήδη απευθυνθεί γραπτώς στους φοιτητές για να τους υπενθυμίσει τις ευθύνες τους και τις επιπτώσεις εάν η συμπεριφορά τους δεν συμμορφώνεται με τους ισχύοντες περιορισμούς και οδηγίες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του βρετανικού εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό το πότε έγινε το επίμαχο πάρτι, αλλά είναι γνωστό πως η πόλη του Σάλφορντ βρίσκεται σε lockdown, άρα όλες αυτού του είδους οι εκδηλώσεις απαγορεύονται διά «ροπάλου».

