Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Metro, οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν ντελιβερά επειδή φέρεται να οδηγούσε υπό την επήρεια ναρκωτικών και δεν είχε τα απαραίτητα έγγραφα.

Αφότου τον συνέλαβαν, ένας από τους άνδρες της αστυνομίας περπάτησε στη γειτονιά και παρέδωσε το γεύμα που είχε μαζί του ο ντελιβεράς σε ένα σπίτι λίγο παρακάτω!

«Ο οδηγός έδωσε ψευδείς πληροφορίες καθώς δεν είχε καμία ασφάλιση, καμία άδεια, τα ελαστικά του αυτοκινήτου ήταν φθαρμένα και οδηγούσε υπό την επήρεια ναρκωτικών» έγραψε το αστυνομικό τμήμα στο Twutter. «Οι αξιωματικοί αφιέρωσαν χρόνο για να παραδώσουν το κεμπάπ στη σωστή διεύθυνση» πρόσθεσε!

🚙 stopped in #Woodley #Reading as pursued days prior by 👮🏼‍♂️. Driver gave false details as had #NoInsurance, #NoLicence, #CordExposed on tyre & #DrugDriving. Also doing a kebab delivery. #Arrested & seized.

Kebab also delivered by me as only 3 houses away! @TVP_Wokingham #P5562 pic.twitter.com/RhaayQqNtr

— TVP Roads Policing (@tvprp) October 21, 2020