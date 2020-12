Σε μια ανάρτηση που θύμισε Baden Baden προχώρησε χθες ο Στέφανος Τσιτσιπάς, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων.

Συγκεκριμένα, ο - 6ος στην παγκόσμια κατάταξη - τενίστας έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Τwitter: «Κάποιος πρέπει να χτίσει ένα κατάστημα Harrods στην Ελλάδα. Ήρθε η ώρα».

Someone needs to build a Harrods in Greece. It’s about time.

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) December 3, 2020