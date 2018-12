VIRAL

Ο κόσμος λατρεύει τα GIFs. Στη μηχανή αναζήτησης Giphy κάπου 500 εκατ. άνθρωποι χρησιμοποιούν καθημερινά τα περίπου 7 δισεκατομμύρια GIFs και stickers που διαθέτει. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων του είδους της, που έκανε ντεμπούτο το 2013 και από τότε κινούμενες εικόνες κάθε είδους κατέλαβαν σταδιακά το timeline του facebook και στα messaging apps μας.

Σύμφωνα με την Giphy, λοιπόν, αυτά είναι 10 GIFs που χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο το 2018. Και αν μέχρι εδώ διαβάζετε τη λέξη ως τζιφς ή γκιφς χωρίς να ξέρετε ποιο είναι το σωστό, μην ανησυχείτε, μέσα πέφτετε. Όταν ο προγραμματιστής Στιβ Ουίλχαϊτ που τα δημιούργησε και τα βάφτισε στα τέλη των 80s ρωτήθηκε σχετικά το 2013, δήλωσε ότι η σωστή προφορά είναι τζιφ. Ωστόσο και εκείνοι που θεωρούν ότι πιο σωστό είναι το γκιφ καθώς η λέξη αποτελεί ακρωνύμιο του όρου Graphics Interchange Format, ένα δίκιο το έχουν.

10. DeAndre Hopkins «Yup» (195 εκατ. προβολές).

Ο παίκτης των Χιούστον Τέξανς (αμερικάνικο ποδόσφαιρο) ΝτεΆντρε Χόπκινς περίμενε οι διαιτητές να επιβεβαιώσουν το touchdown του, και βλέποντας το ριπλέι στις γιγαντοοθόνες έκανε αυτό το γεμάτο αυτοπεποίθηση νεύμα που έγινε viral.

9. Happy Birthday Cupcake (202 εκατ. προβολές)

Τίποτα το φανταχτερό, αλλά φαίνεται πως πολύς κόσμος επέλεξε να ευχηθεί χρόνια πολλά χρησιμοποιώντας αυτό το GIF με ένα cupcake που εύχεται «happy birthday».

8. Like a Boss (203 εκατ. προβολές)

Από τις φράσεις που έπαιξαν πολύ φέτος, συνδυασμένη με ένα χαριτωμένο σκύλο με χρυσή καδένα και δολάρια. Το δημιούργησε ο φιλοζωικός σύλλογος Animal Society.

7. Thinkin' of You (203 εκατ. προβολές)

Υποτίθεται ότι είναι ρομαντικό, αλλά μπορείς να το δεις και ως ολίγον τι ανατριχιαστικό... Πάντως πολλοί ήταν εκείνοι που το επέλεξαν για να το στείλουν στο έτερον ήμισυ.

6. New Years Countdown by Absolut Vodka (204 εκατ. προβολές)

Ένα φιλί, δύο ποτήρια με σαμπάνια, πυροτεχνήματα, η μπάλα που πέφτει στην Times Square της Νέας Υόρκης, κλασικά στιγμιότυπα του ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς.

5. All my Love for You (242 εκατ. προβολές)

Για όσους θέλουν να... λούσουν με αγάπη το άλλο τους μισό. Τα βελάκια με τις επεξηγήσεις έδωσαν μάλλον τη νότα χαριτωμενιάς που χρειαζόταν για να φέρει το συγκεκριμένο GIF τόσο ψηλά στη λίστα.

4. Goodbye '17, Hello '18 (258 εκατ. προβολές)

Το GIF που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο στην αλλαγή του χρόνου, από τον «σπεσιαλίστα» των ευχών και των καρτών, τη Hallmark.

3. Happy Party Gnome (268 εκατ. προβολές)

Εννοείται ότι ένας νάνος που χορεύει φορώντας το mankini του Μπόρατ θα ήταν τόσο ψηλά, αυτό είναι το Ίντερνετ! Προέρχεται από την ταινία κινουμένων σχεδίων «Sherlock Gnomes» που στην Ελλάδα προβλήθηκε ως «Σέρλοκ Ζουμπόμς» (σίκουελ του «Ζουμπαίος και Ιουλιέτα»).

2. Colombia Futbol (269 εκατ. προβολές)

Το ποπ ντουέτο Alkilados από την Κολομβία έκανε διάνα με μια σειρά από GIFs αντιδράσεων που κυκλοφόρησε με αφορμή το Μουντιάλ της Ρωσίας. Τα γκολ της τελευταίας στιγμής που έβαλε η εθνική τους ομάδα γιορτάστηκαν από όλους τους ποδοσφαιρόφιλους με αυτό το GIF.

1. Cardi B «Οkurrrrr» (282 εκατ. προβολές)

Ανεξήγητη η επιτυχία αυτού του GIF, όπως εξάλλου και όλη η καριέρα της ράπερ Cardi B που φέτος κέρδισε ένα σωρό μουσικά βραβεία. Το «Okurrrrr» είναι ένας από τους πολλούς περίεργους ήχους που βγάζει όταν μιλάει, και το συγκεκριμένο προέρχεται από την εκπομπή του Τζίμι Φάλον «The Tonight Show».