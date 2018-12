VIRAL

I don't want a lot for Christmas

There's just one thing I need

I don't care about the presents

Underneath the Christmas tree

Ακόμη και αν στο άκουσμα αυτών των στίχων σας έρχεται αναγούλα (μη φοβάστε, δεν είστε μόνοι), ήρθε η ώρα να σας τους τραγουδήσουν... αλλιώς. Με διαλόγους από τη σειρά «Τα Φιλαράκια», μονταρισμένους πάνω στη μουσική του σουξέ της Μαράια Κάρεϊ.

Ο Ρος, η Ρέιτσελ, ο Τσάντλερ, η Μόνικα, ο Τζόι, η Φοίβη «τραγουδούν» το «All I Want for Christmas is You» στο βίντεο που ακολουθεί, από το κανάλι Friends Singing. Το μοναδικό άλλο βίντεο του καναλιού είναι τα Φιλαράκια να τραγουδούν το τραγούδι από «Τα Φιλαράκια», αλλά δεν είναι εύκολο να φτιάξεις τέτοια βίντεο, ας είμαστε επιεικείς μαζί τους...