Στην Ευρώπη, όπου ο κορονοϊός έχει «χτυπήσει» περισσότερο την Ιταλία και την Ισπανία, η εναέρια κίνηση έχει πέσει κατακόρυφα.

Σε βίντεο timelapse από την Eurocontrol φαίνεται η κίνηση των αεροπλάνων την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 και την Κυριακή 29 Μαρτίου 2020 από τις 8:00 έως τις 12:00 και είναι προφανές ότι οι πτήσεις είναι πλέον πολύ λιγότερες.

#COVID19 – snapshot of what the traffic looked like this Sunday, 29 March, compared to Sunday 31 March 2019 across the @eurocontrol area. @Transport_EU @IATA @A4Europe @ECACceac @ACI_EUROPE @CANSOEurope @eraaorg pic.twitter.com/jctm4JN6R4

— Eamonn Brennan (@eurocontrolDG) March 30, 2020