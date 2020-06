Ένα βίντεο που έχει γίνει viral δείχνει ένα νεαρό κορίτσι από διαδήλωση στο Μέρικ της Νέας Υόρκης, να φωνάζει με πάθος το γνωστό σύνθημα «καμία ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη» (no justice, no peace).

Μάλιστα η μικρή όσο περνάει η ώρα ανεβάζει τον τόνο της φωνής της ενώ δείχνει και τις υψωμένες γροθιές της στην κάμερα.

Το κορίτσι, το οποίο έχει αποσπάσει τα θετικά σχόλια των χρηστών στα social media, καθώς έχει κερδίσει το θαυμασμό, με κάποιους να την αποκαλούν σύμβολο και ότι δείχνει το δρόμο για την επόμενη γενιά.

Αν μη τι άλλο η νερά δείχνει ότι και τα παιδιά έχουν φωνή και εκφράζοντας τα συναισθήματα τους με το πάθος της νιότης μπορούν να εμπνεύσουν και ίσως να οδηγήσουν σε ένα καλύτερο μέλλον.

Το βίντεο δημοσίευσε ο δημοσιογράφος Σκοτ Μπρίντον στο λογαριασμό του στο Twitter, μάλιστα στο tweett απάντησε η μητέρα του κοριτσιού, λέγοντας «ευχαριστώ για την υποστήριξη σήμερα, αυτή είναι κόρη μου η Wynta-Amor, πρέπει να δείξουμε στα παιδιά μας το σωστό δρόμο».

This little girl is among the #BlackLivesMattter protesters in #Merrick. More at #LIHerald tonight. pic.twitter.com/5E1rmD3KqJ

— Scott Brinton (@ScottBrinton1) June 3, 2020