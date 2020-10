Ωστόσο μια κίνηση που έπιασαν οι κάμερες μετά από το τελευταίο debate ανάμεσα στον Τραμπ και τον Τζο Μπάιντεν, ήρθε για να «βάλει» φωτιά στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο επίμαχο πλάνο η πρώτη κυρία των ΗΠΑ δείχνει να κάνει μια απότομη κίνηση για να αφήσει το χέρι του συζύγου της. Αν και πολλοί είναι εκείνοι που επιμένουν για το αντίστροφο, πως δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ σπρώχνει το χέρι της Μελάνια.

Επίσης όπως μπορείτε να δείτε ο Τραμπ για ακόμη μία φορά επιλέγει να μην φορέσει μάσκα προστασίας παρότι νόσησε από κορονοϊό. Αντίθετα η Μελάνια που είχε ηπιότερα συμπτώματα φορά κανονικά.

Melania Trump appears to pull hand away from husband after presidential debate pic.twitter.com/cIDbTDKwdA

— The Independent (@Independent) October 23, 2020