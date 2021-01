Σοκαρισμένη παρακολούθησε η παγκόσμια κοινότητα τα όσα εκτυλίχθηκαν την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον, όταν μια ομάδα οπλισμένων οπαδών του Τραμπ εισέβαλε -με σχετική ευκολία- στο Καπιτώλιο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Κογκρέσου για την επικύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των συμπλοκών που ακολούθησαν μετά την προτροπή του απερχόμενου προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε ομιλία του κάλεσε τους οπαδούς του να πραγματοποιήσουν πορεία προς το Καπιτώλιο. Δεκάδες ακροδεξιοί, σε πολλές περιπτώσεις ένοπλοι, έφτασαν μέχρι τα σκαλιά του κτιρίου, καταφέρνοντας μάλιστα, να εισβάλουν σε αυτό.

Η αστυνομία εμφανίστηκε απροετοίμαστη απέναντι σε μία προγραμματισμένη διαδήλωση οπλισμένων ακροδεξιών και με τα εξαιρετικά αργά αντανακλαστικά της επέτρεψε στους οπαδούς των Τραμπ να λεηλατήσουν τους χώρους, παίρνοντας ακόμη και αντικείμενα από τα γραφεία. Πρόκειται για μια ολιγωρία στην οποία δεν μας έχει συνηθίσει η αμερικανική αστυνομία, αν και η εισβολή στο δημόσιο κτίριο όπου συνέρχεται το Κογκρέσο των ΗΠΑ δεν είναι και τόσο ακραίο όσο το να χρησιμοποιήσει κάποιος ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 20 δολαρίων σε mini market...

Ανάμεσα στις εικόνες ντροπής από την εισβολή των εξτρεμιστών τραμπικών (όπου «ι» βάλτε ένα «ου»), μια φιγούρα ξεχώρισε ανάμεσα στις υπόλοιπές, κυρίως για το ευφάνταστο στυλ και για το ότι είναι γνώριμο πρόσωπο. Πρόκειται για τον άνθρωπο ντυμένο Βίκινγκ (στην πραγματικότητα αρκούδα), ονόματι Jake Angeli από την Αριζόνα που είναι ένθερμος οπαδός του Τραμπ και της συνωμοσίας Qanon, λίγο ηθοποιός που ασχολήθηκε με τις μεταγλωττίσεις και μόνιμος θαμώνας διαδηλώσεων. Μετά από αυτή την προβολή που δέχτηκε, προβλέπουμε και influencer αλλά αυτό θα το δείξει το μέλλον.

The Q Shaman is among those storming the Senate chamber.

His cartoonist outfit and claims to spirituality were always a cover for his militant anti-democratic beliefs. https://t.co/Y5V5o4Gqsx

— Travis View (@travis_view) January 6, 2021