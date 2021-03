ΥΓΕΙΑ

Από εκείνη την φοβερή στιγμή που ένας άνδρας διαπιστώσει ότι τα μαλλιά του αποδυναμώνονται και αραιώνουν δυσανάλογα με την ηλικία του -μιλάμε για πολύ πριν τα 30 (!)- τα πάντα μέσα του καταρρέουν με τον ίδιο ρυθμό που πέφτουν οι τρίχες της κεφαλής του. Και δεν υπάρχει κανένα καλό νέο όπου και αν ψάξει στο διαδίκτυο, αφού εκεί θα διαπιστώσει ότι σχεδόν τα δύο τρίτα του ανδρικού πληθυσμού έρχονται αντιμέτωπα με την ανδρογενή αλωπεκία στα μέσα της τρίτης δεκαετίας της ζωής τους, εξαιτίας ενός παράγοντα ο οποίος είναι στην ουσία εντελώς αντιφατικός με το φύλο του: η τεστοστερόνη.

«Όσο μεγαλύτερα είναι στο αίμα σας τα επίπεδα αυτής της φυσικής στεροειδούς ορμόνης -η οποία σας κάνει να καμαρώνετε για υψηλές επιδόσεις στο σεξ, στις προπονήσεις, στην γενικότερη ενέργεια και την μυϊκή σας υπεροχή-, τόσο σας καθιστά ευάλωτο στην ραγδαία τριχόπτωση νωρίτερα από άλλους», λένε παλαιότερες μελέτες, «...ανεξάρτητα από τα επίπεδα στρες ή τις εποχιακές αλλαγές, δηλαδή τις βασικές αιτίες που οδηγούν επίσης σε τριχόπτωση -αλλά με ήπιες και πολλές φορές αναστρέψιμες απώλειες τριχών».

Κι όμως, δεν φταίει η ίδια η τεστοστερόνη, αλλά ένα γονιδιακό παράγωγό της: το DHT

Σύμφωνα με επικαιροποιημένες μελέτες που έχουν δημοσιευθεί στα ακαδημαϊκά περιοδικά The British Journal of Dermatology και Journal of Investigative Dermatology, η τεστοστερόνη έχει δυο ταξινομημένες ιδιότητες: την ανδρογονική και την αναβολική. «Οι ανδρογενετικές ιδιότητες περιλαμβάνουν την ωρίμανση των γεννητικών οργάνων από την εφηβεία και μετά, την βάθυνση της φωνής, την αύξηση των τριχών του προσώπου και της μασχάλης, αλλά χωρίς καμία αρνητική επιρροή στο τριχωτό της κεφαλής», λένε οι έρευνες.

«Απ’ την άλλη μεριά, οι αναβολικές ιδιότητες της τεστοστερόνης περιλαμβάνουν την ανάπτυξη της μυϊκής μάζας και της δύναμης, την αυξημένη οστική πυκνότητα και αντοχή και την διέγερση της γραμμικής ανάπτυξης και ωρίμανσης των οστών, που καμιά σχέση δεν έχουν με σοβαρές παρενέργειες στην πρόωρη τριχόπτωση. Εκτός από την περίπτωση ενός κληρονομικά αλλοιωμένου DNA».

Αυτό, λοιπόν, που «ξετρύπωσαν» οι επιστήμονες ήταν ένα παράγωγο της τεστοστερόνης -η διυδροτεστοστερόνη (DHT)-, το οποίο είναι υπεύθυνο για την ανδρική αλωπεκία, και η οποία μπορεί να εμφανιστεί σε ηλικίες ακόμη και κάτω των 30 ετών. «Σε ένα ποσοστό ανδρών, οι οποίοι διατηρούν στο DNA τους έναν μοχλό που μετατρέπει την τεστοστερόνη τους σε DHT μέσω ενός συγκεκριμένου ενζύμου (5-AR), το αίμα τείνει να ρέει με πολλαπλάσιες ποσότητες και ταχύτητες στους υποδοχείς των τριχοθυλακίων της κεφαλής, οδηγώντας τα σε ενός είδους ασφυξίας. Από εκεί και μετά, τα θυλάκια συρρικνώνονται και είναι λιγότερο βιώσιμα για την υποστήριξη ενός νέου και υγιούς κύκλου ανάπτυξης μαλλιών».

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, μετά από αυτό το γεγονός το τριχωτό της κεφαλής ωριμάζει πρόωρα, με τις προσπάθειες των θυλάκων να αποβαίνουν άκαρπες στην ανάπτυξη νέων τριχών, ενώ όσες καταφέρνουν να αναπτυχθούν είναι σε μεγάλο ποσοστό «ανάπηρες», δηλαδή λεπτότερες και ισχνές, σαν χνούδι.

Πώς μπορείτε να χαλιναγωγήσετε τη δράση του γονιδίου τεστοστερόνης DHT

Εάν είστε μεταξύ 25 και 35 ετών και παρατηρείτε ότι τα μαλλιά σας είναι αραιωμένα και δεν φαίνονται τόσο γεμάτα όσο κάποτε, θα πρέπει να απευθυνθείτε αμέσως στους ειδικούς. Αυτό περιλαμβάνει μια σειρά επισκέψεων σε δερματολόγους, εξειδικευμένους τριχολόγους -και πρωτίστως ενδοκρινολόγους- με σκοπό να αναγνωρίσετε τα επίπεδα της τεστοστερόνης στο αίμα σας, οι οποίοι θα σας προτείνουν και μια πιο ενδελεχή βιολογική έρευνα για την ύπαρξη του γονιδίου DHT.

Διαβάζουμε στο άρθο της Journal of Investigative Dermatology: «Εάν εντέλει η διυδροτεστοστερόνη είναι η κύρια αιτία της πρόωρης τριχόπτωσής σας -και όχι το στρες, η πρόχειρη διατροφή, η χρόνια λήψη αντικαταθλιπτικών ή αναβολικών στεροειδών φαρμάκων-, υπάρχει μια σειρά φαρμακευτικών σκευασμάτων με βάση τη μινοξιδίλη, τη φιναστερίδη και την οξεϊκή κυπροτερόνη, τα οποία έχουν αποδειχθεί ότι αναστέλλουν ικανοποιητικά την τριχόπτωση στο 60% των νεότερων σε ηλικία ασθενών, ελαττώνοντας την επιρροή της τεστοστερόνης στους τριχικούς θυλάκους».