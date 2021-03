ΥΓΕΙΑ

Η άσκηση είναι ένα από τα πιο υγιή πράγματα που μπορείτε να κάνετε για την καρδιά σας, οπότε φανταστείτε να αθλείστε συστηματικά για μια δεκαετία και μια μέρα να ανακαλύψετε ότι πάσχετε από μια άρρυθμη και ασθενή καρδιά! Αυτό ακριβώς συνέβη πριν μερικά χρόνια στον Φαμπιάν Σάντσις Γκομάρ, φυσιολόγος στο επάγγελμα, ο οποίος στα 26 του διαγνώστηκε με κολπική μαρμαρυγή (AFib), μια διαταραχή του καρδιακού ρυθμού, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου ή καρδιακής ανεπάρκειας και σκοτώνει σχεδόν 40% περισσότερους άνδρες από ό, τι πριν από δύο δεκαετίες.

Για τον Γκομάρ, η διάγνωση ήταν απογοητευτική, αφού ακολουθούσε έναν καθ’ όλα υγιεινό τρόπο ζωής μέσα από συστηματική άθληση και προσεκτική διατροφή. Τώρα, είναι Δρ Μοριακής και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, επιδιώκοντας μέσα από έρευνες να ανακαλύψει τις αιτίες που η κολπική μαρμαρυγή όχι μόνο εμφανίστηκε στον ίδιο, αλλά και για ποιο λόγο έχει μετατραπεί σε σύγχρονη μάστιγα για κάθε ενήλικο άνδρα, ανεξάρτητα από το επίπεδο φυσικής του κατάστασης. Και, σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις του, το γεγονός οφείλεται καθαρά σε συγκεκριμένους γενετικούς δείκτες. «Αυτό είναι πολύ σημαντικό βήμα πρόληψης, επειδή εάν καταφέρετε και διαγνώσετε έγκαιρα τις αρρυθμίες της καρδιάς που σταδιακά οδηγούν σε κολπική μαρμαρυγή, τόσο περισσότερες επιλογές θεραπείας αποκτάτε, χωρίς να αναγκαστείτε να υποβληθείτε σε χειρουργική επέμβαση», είπε ο Δρ Γκομάρ στο περιοδικό Men’s Health.

Στο ίδιο άρθρο, ο καρδιολόγος Ασίμ Ντεσάι, συγγραφέας του επιστημονικού βιβλίου «Restart Your Heart: The Playbook for Thriving with Afib» εξηγεί τις αιτίες που η καρδιά μπορεί να προδώσει ακόμη και τον πιο υγιή άνθρωπο στον κόσμο.

«Κανονικά, το ηλεκτρικό σύστημα της καρδιάς συντονίζει την ταχύτητα και τον ρυθμό των καρδιακών παλμών, που αντλούν αίμα μέσω των θαλάμων του μυοκαρδίου. Όταν κάποιος πάσχει από κολπική μαρμαρυγή αυτά τα κυκλώματα γίνονται ελαττωματικά, με τους θαλάμους να χτυπούν εκτός συγχρονισμού. Είναι τότε που αισθάνεστε ασυντόνιστα “φτερουγίσματα” υψηλής έντασης και διάρκειας, συνδυαστικά με αίσθημα ζάλης, κόπωσης ή δύσπνοιας», λέει ο καρδιολόγος. «Τα συνεχιζόμενα επεισόδια AFib είναι σε θέση να αποδυναμώσουν την καρδιά, καμιά φορά με αιφνίδια θανατηφόρα αποτελέσματα», συμπληρώνει.

Ο Δρ Γκομάρ, ο ίδιος παθών αλλά και παράλληλα επιστημονικός ερευνητής του φαινομένου, ανησυχώντας από τα ευρήματα που αναδεικνύουν την κολπική μαρμαρυγή στον πιο ύπουλο εχθρό της καρδιάς και της ζωής εκατομμυρίων ανδρών τα τελευταία χρόνια, λέει: «Κατανοώντας την αιτία, μπορείτε να επέμβετε αποτελεσματικά στην πρόληψη ή ακόμη και τη θεραπεία από την κολπική μαρμαρυγή -αποφεύγοντας το χειρουργείο. Και η αιτία δεν είναι άλλη από το έντονο στρες που βιώνουν οι σύγχρονοι άνδρες».

«Το ακόμη χειρότερο είναι πως, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου Ψυχιατρικής Μαξ Πλανκ του Μονάχου που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Neuroscience, το χρόνιο στρες παράγει αυξημένες ορμόνες οι οποίες έχουν την ικανότητα να οδηγήσουν σε αλλαγές της έκφρασης των γονιδίων, καθιστώντας την κολπική μαρμαρυγή σε ακόμη πιο ύπουλη θανατηφόρα ασθένεια, μάλιστα με κληρονομικό χαρακτήρα», τονίζει.

Εάν έχετε βιώσει έστω και μια ή δυο φορές στη ζωή σας περίεργες αρρυθμίες ή «φτερουγίσματα» ακόμη και στιγμές που δεν γυμνάζεστε εντατικά -μπορεί ακόμη και όταν κοιμάστε- συνδυαστικά με τη βοήθεια του καρδιολόγου σας, ακολουθήστε τις πρακτικές οδηγίες του Δρ Γκομάρ. Αυτός ξέρει...

Μάθετε να ακούτε καλύτερα την καρδιά σας με τη βοήθεια ενός Apple Watch

«Σήμερα, μπορείτε να εντοπίσετε τα σημάδια AFib νωρίς, χάρη στις εφαρμογές παρακολούθησης της καρδιάς που μπορείτε να κατεβάσετε στο smartphone σας», λέει ο Δρ Γκομάρ. «Εάν δείτε μια ειδοποίηση για μη φυσιολογικό σφυγμό, καλέστε το γιατρό σας αλλά μην πανικοβληθείτε. Έρευνα της Mayo Clinic διαπίστωσε ότι μόνο περίπου το 15% των ατόμων που έλαβαν αυτήν την ειδοποίηση από ένα Apple Watch είχαν άμεση ανάγκη φαρμακευτικής θεραπείας ή χειρουργικής επέμβασης», αναφέρει.

Ελέγξτε εάν ροχαλίζετε μόνιμα ή βιώνετε συμπτώματα υπνικής άπνοιας

«Το ροχαλητό είναι ένας μη αναγνωρισμένος παράγοντας κινδύνου AFib σε νέους άνδρες», λέει ο Δρ Γκομάρ, «ωστόσο, η συμπτωματολογία του έντονου και μόνιμου ροχαλητού συνδέεται με την αποφρακτική υπνική άπνοια, ενός συνδρόμου που μειώνει την παροχή οξυγόνου στο σώμα και επηρεάζει αρνητικά το ηλεκτρικό σύστημα της καρδιάς με την πάροδο του χρόνου».

Κρατήστε το σάκχαρό σας υπό έλεγχο

Αυτό που βοηθά στην αποφυγή των καρδιακών προσβολών, βοηθά επίσης να μειωθούν τα επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής. Σύμφωνα με τον Δρ Γκομάρ αυτό σημαίνει: «Κρατήστε την αρτηριακή σας πίεση και τον διαβήτη υπό έλεγχο. Αποφεύγετε τη ζάχαρη και το αλάτι. Σταματήστε το κάπνισμα. Βρείτε έναν τρόπο για να διαχειριστείτε το άγχος. Μειώστε τα περιττά κιλά μέσω μιας υγιεινής διατροφής: η παχυσαρκία μπορεί να μειώσει αισθητά τους φυσιολογικούς ρυθμούς της καρδιάς εξαιτίας της υπερβολικής πίεσης που ασκεί ο σχηματισμός λιπώδους ιστού γύρω από αυτήν».

Επανεξετάστε τι πίνετε

Έρευνα-ορόσημο που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό του Αμερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας υποστηρίζει ότι κάθε ποτό που καταναλώνετε ανά ημέρα αυξάνει τον κίνδυνο επεισοδίου κολπικής μαρμαρυγής κατά περίπου 8%. «Το αλκοόλ οδηγεί σε απώλεια κάλιου και μαγνήσιου, δύο ηλεκτρολυτών που είναι πολύ σημαντικοί για τον καρδιακό σας ρυθμό», τονίζει ο Δρ Γκομάρ, προσθέτοντας ένα ακόμη επιστημονικό εύρημα: «Επικαιροποιημένη μελέτη σε σχεδόν 108.000 άτομα, αποδεικνύει ότι ένα και μόνο αλκοολούχο ποτό την ημέρα συνδέθηκε με 16% αύξηση του κινδύνου AFib σε σύγκριση με άτομα που δεν έπιναν καθόλου».

Συνεχίστε να γυμνάζεστε με μέτρο

Υπάρχει μια καμπύλη σχήματος U ή V, που περιγράφει τα επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής ανάμεσα στους άνδρες ηλικίας 25 έως 45 ετών. «Τα άτομα που δεν ασκούνται διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο, τα άτομα που προπονούνται ήπια τείνουν να έχουν πολύ χαμηλό ρίσκο, αλλά στη συνέχεια, υπάρχει αυτό το ενοχλητικό ζήτημα των έντονα γυμναζόμενων, οι οποίοι ανεβάζουν ξανά τον δείκτη στα ύψη», λέει ο Δρ Γκομάρ. Για το Afib ισχύει ο κανόνας της μέτριας αερόβιας δραστηριότητας, τρεις φορές την εβδομάδα. «Τίποτε παραπάνω, τίποτε κάτω από αυτό», συμβουλεύει ο... παθών.

