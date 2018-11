ΥΓΕΙΑ

Υπάρχουν οι ασκήσεις για να σφίξουν οι κοιλιακοί, υπάρχουν και αυτές που κάνουν τους μύες να πετάγονται έξω. Αυτό που λέμε six pack. Το μόνο θέμα με το six pack είναι ότι πρέπει να καεί και το λίπος που υπάρχει στην κοιλιά. Αλλιώς ο μόνος που θα γνωρίζει ότι υπάρχει six pack θα είστε εσείς. Αυτές λοιπόν οι ασκήσεις δεν ενδυναμώνουν μόνο τους μύες, αλλά βοηθούν παράλληλα και στην καύση του τοπικού λίπους.

Όπως καταλαβαίνεται για το καλοκαίρι, καλό θα είναι να αρχίσουμε από σήμερα.

Αυτές είναι οι 6 καλύτερες ασκήσεις:

Ροκανίσματα

Ξάπλωσε με την πλάτη σου να ακουμπάει στο έδαφος και τα πόδια σου λυγισμένα και τα χέρια σου διπλωμένα στο στήθος σου ή για μεγαλύτερη δυσκολία, δίπλα από το κεφάλι σου. Είναι πολύ σημαντικό για την υγεία της σπονδυλικής σου στήλης να υπάρχει συνεχής επαφή του κάτω μέρους της πλάτης σου με το έδαφος. Ανύψωσε το σώμα σου ώστε να απομακρυνθούν οι ώμοι σου από το έδαφος αλλά να κρατάς το σαγόνι σου μακρυά από το στήθος σου, ώστε ο λαιμός σου να βρίσκεται σε ευθεία με την σπονδυλική σου στήλη. Μετά επέστρεψε στην αρχική σου θέση. Αυτή είναι μια επανάληψη. Εκτέλεσε 2-3 σετ των 10-15 επαναλήψεων.

Ροκανίσματα με γόνατα στον αέρα

Μια μικρή παραλλαγή της προηγούμενης άσκησης. Ενεργοποιούνται με αυτή την άσκηση και οι άνω και οι κάτω κοιλιακοί σου. Ξάπλωσε ανάσκελα, με την πλάτη να ακουμπάει στο έδαφος, σήκωσε τα πόδια σου στον αέρα και λύγισε τα γόνατα ώστε να σχηματίζουν ορθή γωνία και τα πόδια σου να είναι παράλληλα στο έδαφος. Αυτή είναι η αρχική θέση. Ανασήκωσε τους ώμους σου από το έδαφος, έχοντας τα χέρια σου ανοιχτά, δίπλα από το κεφάλι σου, κρατώντας τον αυχένα σου σε ευθεία με την σπονδυλική σου στήλη και επέστρεψε στην αρχική θέση. Αυτή είναι μια επανάληψη. Εκτέλεσε 2-3 σετ των 10-15 επαναλήψεων.

Ποδήλατο

Με αυτή την άσκηση εστιάζεις στους πλάγιους κοιλιακούς σου αποχαιρετάς τα “χερούλια” που έχεις δίπλα στην κοιλιά σου. Ξάπλωσε ανάσκελα, με την πλάτη σου να ακουμπάει στο έδαφος και τα γόνατα σου λυγισμένα. Τα χέρια σου βρίσκονται λυγισμένα δίπλα στο κεφάλι σου. Ανασήκωσε τα πόδια σου στον αέρα ώστε να έρθουν σε ορθή γωνία με το έδαφος. Ανασήκωσε τους ώμους σου από το έδαφος, ενώ πάντα ο αυχένας σου βρίσκεται σε ευθεία με την σπονδυλική σου στήλη. Στρίψε το σώμα σου προς την αριστερή πλευρά ώστε να ακουμπήσει ο αγκώνας του δεξιού χεριού στο αριστερό γόνατο, ενώ το δεξί πόδι τεντώνει ευθεία μπροστά, και μετά στρίψε από την δεξιά πλευρά, ακουμπώντας τον άλλο αγκώνα στο αντίθετο γόνατο, ενώ το άλλο πόδι τεντώνει ευθεία μπροστά. Έτσι εκτελείς μια στροφική κίνηση η οποία θα βάλει “φωτιά” στους κοιλιακούς σου. Εκτέλεσε 2-3 σετ των 30 δευτερολέπτων το καθένα.

Γέφυρα

Αυτή η άσκηση γυμνάζει, τόσο τους κοιλιακούς μύες του κορμού σου αλλά και τους ραχιαίους. Δυνατοί ραχιαίοι σημαίνει δυνατός κορμός. Πάρε θέση για push-ups με τους πήχεις σου να ακουμπάνε στο έδαφος και τους αγκώνες σου ακριβώς κάτω από τους ώμους σου. Η σπονδυλική σου στήλη και ο αυχένας σου πρέπει να βρίσκονται σε μια ευθεία και να προσέχεις να μην κυρτώνεις την μέση σου. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις τους μυς του κορμού σου για να παραμείνεις σε αυτή την θέση. Αν κάνεις την άσκηση σωστά θα νιώσεις τους κοιλιακούς σου να “καίνε”. Εκτέλεσε 2-3 σετ των 30 δευτερολέπτων τουλάχιστον το καθένα.

Η άσκηση «V»

Σε αυτή την άσκηση χρειάζεται να σηκώνεις τα πόδια σου από το έδαφος ώστε να συμμετέχουν ενεργά και οι κάτω κοιλιακοί. Ξάπλωσε ανάσκελα με την πλάτη σου να ακουμπάει στο έδαφος και τα πόδια σου ενωμένα και τεντωμένα μπροστά σου. Ακούμπησε στους αγκώνες σου ώστε να ανασηκώσεις την πλάτη σου από το έδαφος σε γωνία 15-20 μοιρών. Ανασήκωσε τα πόδια σου μπροστά σου και τεντωμένα σχηματίζοντας με το σώμα σου σχήμα «V», τεντώνοντας και τα χέρια σου μπροστά σου. Παράμεινε σε αυτή την θέση για 1-2 δευτερόλεπτα και επέστρεψε πίσω στους αγκώνες σου και τα πόδια σου τεντωμένα πίσω στο πάτωμα. Αυτή είναι μια επανάληψη. Εκτέλεσε 2 σετ των 10 επαναλήψεων.

Ψαλιδάκια

Με αυτή την άσκηση θα δυναμώσεις τόσο τους πάνω όσο και τους κάτω κοιλιακούς σου. Λιγότερο ενεργοποιούνται οι πλάγιοι κοιλιακοί. Ξάπλωσε ανάσκελα με το σώμα σου σε μια ευθεία, τα πόδια σου τεντωμένα και τα χέρια σου τεντωμένα δίπλα στο σώμα σου (ίσως κάτω από την λεκάνη σου για μεγαλύτερη στήριξη στην μέση σου). Ανασήκωσε τις φτέρνες σου από το έδαφος (τα πόδια σου παραμένουν τεντωμένα) και εκτέλεσε με τα πόδια σου μια κίνηση ‘ψαλιδιού’, ανεβοκατεβάζοντας τα. Εκτέλεσε 2-3 σετ των 30 δευτερολέπτων το καθένα.