ΥΓΕΙΑ

Άνοδο των οργασμών στους αριστερούς και πτώση στους …δεξιούς έδειξε συνδυασμός έρευνας πεδίου και τηλεφωνικών συνεντεύξεων, στο διάστημα 20 Αυγούστου – 20 Δεκεμβρίου 2018, σε στρωματοποιημένο δείγμα 1000 ατόμων από ολόκληρη την Ελλάδα, ηλικίας 18 έως 55 ετών.

Από την τελευταία έρευνα για τους οργασμούς την εποχή των μνημονίων (Απρίλιος 2018) πέρασε ένας χρόνος σχεδόν αβεβαιότητας για την έξοδο ή όχι από τα μνημόνια. (Γράφημα_1)

«Η νέα μας έρευνα προσπαθεί να δει την αλήθεια του σώματος και όχι του πνεύματος, γιατί άλλες οι βουλές του Αλλάχ και άλλες των θνητών» αναφέρει ο ππρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, Δρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης.

Όπως σημειώνει το Ανδρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, «το ερώτημα που απασχολεί διανοητικά σύσσωμο το έθνος των Ελλήνων δεν είναι το αμλετικό «to be or not to be», αλλά το «είμαστε εντός ή εκτός;» καθώς η αριστερή κυβέρνηση και η Ευρώπη λέει πως βγήκαμε από τα μνημόνια, ενώ η δεξιά αντιπολίτευση (έστω, κεντροδεξιά) λέει πως όχι, δεν βγήκαμε.

Επειδή η φυλή αυτή που κατοικεί στο πιο όμορφο οικόπεδο του κόσμου, με τους πιο ευφυείς κατοίκους, έχει αυτή την κακή συνήθεια του άσπρου - μαύρου από την εποχή του Λεωνίδα, του Σουρή και του Βενιζέλου, και την ακόμα πιο κακή πως να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα».

«Αποφασίσαμε να ξεπεράσουμε την αλήθεια του λόγου και του λογικού, γιατί ως γνωστό με τα λόγια χτίζεις ανώγια και κατώγια, και να πάμε στην αλήθεια του «ανήθικου» όπως συνηθίζεται να ονομάζεται το σεξ από τους καθωσπρέπει ανθρώπους του πλανήτη Γη», συνεχίζει το Ινστιτούτο.

«Το σεξ είναι η μισή αλήθεια μας και το ασυνείδητο η άλλη μισή αυτό το είπαν σοφοί άνθρωποι που μίλησαν «χρόνους πολλούς μετά την αμαρτία» για την σημασία της ασυνείδητης σκέψης ως μοναδική ίσως προσέγγιση της αλήθειας που κρύβει το σκοτάδι της ανθρώπινης νόησης. Χωρίς αυτή την ενδοσκόπηση, οι άνθρωποι δεν θα είχαν ανάγκη ούτε τις εκκλησίες, ούτε τους ψυχαναλυτές.

Την περίοδο λοιπόν της αμφίθυμης σκέψης των Ελλήνων για το μέσα - έξω από το μνημόνιο, το Ανδρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών έκανε δυο απλές ερωτήσεις: πόσο συχνά το έκαναν οι Έλληνες και πόσο «αριστεροδεξιοί» δήλωναν».

Από τα στοιχεία φαίνεται, όπως επισημαίνει ο Πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, Δρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, πως οι αριστερόστροφοι ήταν πιο συχνοί εραστές από τους δεξιούς κεντρώους.(Γράφημα_2)

Σύμφωνα με το Ανδρολογικό Ινστιτούτο, η ερμηνεία είναι πως «οι αριστεροί ήταν πιο αισιόδοξοι αφού είτε για πραγματικούς λόγους, είτε για ιδεολογικούς, έβλεπαν τη ζωή πιο αισιόδοξα άρα και τη λίμπιντο τους πιο ανεβασμένη.

Οι δεξιοί είτε γιατί όντως πιστεύουν πως τα πράγματα είναι χειρότερα στην οικονομία, είτε γιατί η ιδεολογία τους τα περιγράφει μαύρα (ο έρως είναι πάθος πρωτίστως, αλλά και ιδέα παραμορφωτική του εαυτού μας) είχαν και απαισιόδοξη σκέψη αλλά και λιγότερες επαφές.

Οι δεξιοκεντρώοι επίσης έχουν ένα πρόβλημα που στην επιστήμη λέγεται άγχος επιτυχίας (performance anxiety) γιατί πιστεύουν πως θα πάρουν σύντομα ξανά την εξουσία και ως γνωστόν, αυτός που θέλει κάτι πολύ συνήθως κάνει και λάθη (η αγωνία του γκολκίπερ πριν από το πέναλτι).

Οι αριστεροί πρώτη φορά στην εξουσία είδαν πως δεν είναι πια και τόσο δύσκολο να κυβερνάς (σιγά τα ωά) αλλά και δεν αγχώνονται επίσης που θα χάσουν κάτι που ποτέ δεν ήθελαν (η αριστερά έχει ένα μίσος για τις εξουσίες, ακόμα και όταν της ανήκουν). Είναι ο πυρήνας της ιδεολογικής τους στρατηγικής (το χρήμα και η εξουσία αλλοτριώνουν, ενώ η απουσία της χειραφετεί κλπ).

Άρα οι αριστεροί θα είχαν δύο λόγους να είναι καλύτερα ψυχικά και σεξουαλικά:

Πρώτο γιατί το γκουβέρνο το έχουν έτσι κι αλλιώς, αλλά και να το χάσουν κάτι τρέχει στα γύφτικα. Ζουν λοιπόν ζωή χαρισάμενη άρα και σεξουαλικά ανεβασμένη»...