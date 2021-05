Πλαίσιο Computers: Ένα success story που βασίζεται στη στρατηγική και τους ανθρώπους

Είναι γεγονός πως η υγειονομική κρίση αποτέλεσε μεγάλη πρόκληση για τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε πρωτόγνωρες συνθήκες και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Η τηλεργασία αλλά και η τηλεκπαίδευση, που μπήκαν ξαφνικά στην καθημερινότητα μικρών και μεγάλων, μετέτρεψαν τα είδη τεχνολογίας σε είδη πρώτης ανάγκης και οι εταιρείες τεχνολογίας κλήθηκαν να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες των καταναλωτών και να τους βοηθήσουν να προσαρμοστούν στη νέα κανονικότητα όσο το δυνατόν πιο ομαλά.

Mια από τις εταιρείες που κατόρθωσαν να ανταποκριθούν στη μεγάλη αυτή πρόκληση με τεράστια επιτυχία ήταν η Πλαίσιο Computers. Ως αποτέλεσμα της σωστής στρατηγικής που εφαρμόζει σταθερά εδώ και χρόνια, αντιμετώπισε την αυξημένη ζήτηση δίνοντας την απαραίτητη βαρύτητα στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Σε συνδυασμό μάλιστα με τις σοβαρές τεχνολογικές και logistics υποδομές της, οδηγήθηκε σε πολύ καλά αποτελέσματα, ξεπερνώντας τους στόχους και τις προσδοκίες.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Πλαίσιο Computers, κ. Γεώργιος Γεράρδος, δήλωσε σχετικά: «Η ηγετική θέση της Πλαίσιο στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων συμπληρώθηκε από την ισχυρή βελτίωση των πωλήσεων στις μικρές επιχειρήσεις και τους τελικούς καταναλωτές. Η νέα αυτή πραγματικότητα, μας οδήγησε στο να επενδύσουμε στην πολυδιάστατη γνώση των ανθρώπων μας αφού αξιοποιήσαμε μεγάλο μέρος του κόσμου μας από τα καταστήματα, αντί αναστολής, σε άλλα κανάλια κι έτσι όχι μόνο αντιμετωπίσαμε την αυξημένη ζήτηση αλλά στηρίξαμε τη στρατηγική multichannel που ήδη μετράει 25 χρόνια στην Πλαίσιο».

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Γεράρδος προσέθεσε: «Το Πλαίσιο είναι μια εταιρία που ανέκαθεν επένδυε σε σοβαρές τεχνολογικές και logistics υποδομές, που έχει εμμονή με την ειλικρίνεια και την αξιοπιστία προς τον πελάτη και ελαφριές εταιρικές δομές, με εύφλεκτα και ουσιαστικά αντανακλαστικά. Αυτός είναι κι ο λόγος των καλών μας αποτελεσμάτων: Αύξηση πωλήσεων, με αιχμή του δόρατος την αυξημένη ζήτηση για τεχνολογία λόγω τηλε‐εργασίας και τηλε‐εκπαίδευσης, αξιοσημείωτη αύξηση νέων πελατών και σημαντική αύξηση πωλήσεων οικιακών συσκευών».

Η εξέλιξη μέσα από τους ανθρώπους

Η Πλαίσιο Computers γνωρίζει πολύ καλά πως η πραγματική, ουσιαστική πρόοδος έρχεται μέσα από την εξέλιξη των υπαλλήλων της. Ως μια καθαρά ανθρωποκεντρική εταιρία, ακόμα και εν μέσω πανδημίας, προσέφερε στους ανθρώπους της την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Ενδεικτικό είναι ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 46.812 ώρες ψηφιακής εκπαίδευσης.

Παράλληλα, η εταιρεία έδωσε σε 60 συνεργάτες της την ευκαιρία να εξελιχθούν σε νέους ρόλους και να αναλάβουν υψηλότερες θέσεις.

Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους: Η Πλαίσιο Computers κατόρθωσε να αυξήσει τις πωλήσεις της κατά 11,8%, αποδεικνύοντας έτσι ότι επάξια συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρίες της χώρας.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου 01.01.2020 - 31.12.2020, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μέσα στο 2020, η εταιρεία κατάφερε να σημειώσει συνολική αύξηση πωλήσεων 11,8% και αύξηση κερδών, προ φόρων, 20%, ενώ παράλληλα σημειώθηκε σημαντική αύξηση πωλήσεων οικιακών συσκευών, με ρυθμό ανάπτυξης 80% για το Β’ εξάμηνο. Επιπλέον, μέσα στο 2020, και παρά το γεγονός ότι τα καταστήματα παρέμειναν συνολικά κλειστά για περίπου 3 μήνες, εξυπηρετήθηκαν:

• 6.500.000 κλήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο

• 52.000.000 επισκέψεις στο Plaisio.gr

• 1.500.000 παραδόσεις, έχοντας επενδύσει έξυπνα στα logistics

• Περισσότεροι από 350.000 νέοι πελάτες

Yπεύθυνη επιχειρηματικότητα στην πράξη

Παρά τις δυσκολίες λόγω των πρωτόγνωρων συνθηκών, η εταιρεία, όχι μόνο συνέχισε τις CSR ενέργειες που είχε ήδη προγραμματίσει για το 2020, αλλά δημιούργησε και περαιτέρω ευκαιρίες. Βασικό της μέλημα ήταν να ενισχύσει τον σημαντικό πυλώνα της εκπαίδευσης, στον οποίο η υγειονομική κρίση επέφερε σημαντικό πλήγμα και έτσι ανέλαβε μια σειρά από δράσεις:

• Στο πλαίσιο στήριξης της τηλε-εκπαίδευσης προχώρησε σε δωρεά tablet σε 87 σχολεία ακριτικών και δύσκολα προσβάσιμων περιοχών τον περασμένο Μάιο.

• Δημιούργησε την πρώτη STEM Library σε δημόσιο σχολείο της Αττικής, μία αίθουσα εσωτερικώς σχεδιασμένη με έμφαση στη λειτουργικότητα και την προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης, πλήρως αναδιαμορφωμένη στα πρότυπα της μεθοδολογίας STEM (Φυσικές Επιστήμες – Τεχνολογία – Μηχανική – Μαθηματικά) και εξοπλισμένη με 3D εκτυπωτή, διαδραστικό πίνακα και προτζέκτορα, VR γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, laptops, STEM εκπαιδευτικά παιχνίδια, οπτικοακουστικό και DIY (Do It Yourself) υλικό, για χειροτεχνίες και κατασκευές.

• Δημιούργησε την ομάδα αγωνιστικής Ρομποτικής Plaisiobots, η οποία αποτελείται αποκλειστικά από παιδιά συνεργατών της εταιρείας και απέσπασε το χρυσό μετάλλιο στη Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής και μας έκανε εθνικά υπερήφανους.