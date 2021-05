Πολλές έρευνες έχουν γίνει για το αν το πρωινό ξύπνημα είναι το «κλειδί» για μια επιτυχημένη καριέρα αλλά ο Άνταμ Γκραντ, Αμερικανός ψυχολόγος και συγγραφέας, καθηγητής στη Σχολή Wharton του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια που ειδικεύεται στην οργανωτική ψυχολογία, αυτό που μετράει είναι να ξυπνάει κανείς και να ξεκινά να δουλεύει την ώρα που εκείνος αισθάνεται πιο παραγωγικός.

Ο Τιμ Κουκ, CEO της Apple, η Μέρι Μπάρα, CEO της General Motors και ο συγγραφέας Νταν Μπράουν, είναι, όπως αναφέρει το inc.com, «πρωινοί τύποι» με τα ξυπνητήρια τους να χτυπάνε από τις 3.30 τα ξημερώματα! Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που λειτουργεί για όλους.

The world’s most successful people aren’t worried about what time others wake up. They wake and work on the schedule that works for them.#MondayMotivation https://t.co/imIheRpO7Q