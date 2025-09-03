Γεγονός από σήμερα τα Taco Bell στην Ελλάδα: Σε ποια περιοχή ανοίγει το πρώτο κατάστημα

Η αλυσίδα μεξικανικής κουζίνας Taco Bell έκανε επίσημα την είσοδό της στην ελληνική αγορά, εγκαινιάζοντας το πρώτο της κατάστημα στο Χαλάνδρι, επί της οδού Κολοκοτρώνη 13.

Η λειτουργία ξεκίνησε σήμερα (3/9), ενώ η υπηρεσία delivery θα είναι διαθέσιμη από τις 10 του μήνα. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 11:00 έως τις 24:00.

Το μενού περιλαμβάνει όλες τις κλασικές επιλογές της αλυσίδας, όπως tacos, burritos, quesadillas και nachos, προσφέροντας στους Έλληνες καταναλωτές τη χαρακτηριστική γεύση που έχει αγαπηθεί παγκοσμίως.

Taco Bell: Στρατηγική επέκτασης στην Ευρώπη

Η άφιξη της Taco Bell στην Αθήνα αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας. Όπως δήλωσε ο Ian Cranna, Γενικός Διευθυντής Taco Bell Europe,

«Η ελληνική αγορά είναι δυναμική και προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία για να φέρουμε το brand μας πιο κοντά σε νέους καταναλωτές».

Η Taco Bell Corp, θυγατρική της Yum! Brands, διαθέτει πάνω από 8.500 εστιατόρια παγκοσμίως, εκ των οποίων περισσότερα από 1.000 λειτουργούν σε 31 χώρες εκτός ΗΠΑ.

Η Food Plus πίσω από την άφιξη των Taco Bell

Την ανάπτυξη της Taco Bell στην Ελλάδα έχει αναλάβει η Food Plus AEBE, franchisee της Yum International, η οποία διαχειρίζεται ήδη τα KFC.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1989 και έχει συμβάλει στην επέκταση των Pizza Hut και KFC στη χώρα, με δίκτυο 20 καταστημάτων και πάνω από 650 εργαζομένους.

Το 2024 η Food Plus εγκαινίασε το πρώτο KFC στην Πάτρα, ενώ τον Νοέμβριο του ίδιου έτους άνοιξε το πρώτο drive-thru KFC στον Γέρακα Αττικής.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2023, η εταιρεία σημείωσε κύκλο εργασιών 42,03 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 52% σε σχέση με το 2022, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 2,1 εκατ. ευρώ.