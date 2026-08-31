Σούπερ μάρκετ: Οι λίστες με τις μειωμένες τιμές στα προϊόντα - Σε ποια καταγράφεται η μεγαλύτερη πτώση

Πάνω από 1.740 κωδικοί προϊόντων εντάσσονται στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών που ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, με τη μέση μείωση να ανέρχεται έως 9,5%.
Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, στην πρωτοβουλία συμμετέχουν πάνω από 100 προμηθευτικές επιχειρήσεις, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών.
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Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί:
- 875 επώνυμοι κωδικοί, με μέση μείωση τιμής 6,6%, η οποία με τη συνεισφορά των αλυσίδων σούπερ μάρκετ φτάνει έως 9% κατά μέσο όρο. Το συνολικό εύρος μειώσεων κυμαίνεται από 5% έως 44%.
- 405 σχολικά είδη, με μέση μείωση τιμής 12%.
- 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, με μέση μείωση τιμής 8%.
- 100 κωδικοί κρέατος, με μέση μείωση τιμής περίπου 7,5%.
Μειωμένες τιμές: Τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη πτώση
Τα προϊόντα που καταγράφουν τη μεγαλύτερη πτώση ανά κατηγορία είναι:
Επώνυμα προϊόντα
Όσον αφορά τα επώνυμα προϊόντα, η μεγαλύτερη μείωση στις τιμές εντοπίζεται στα εξής προϊόντα και καταστήματα:
- BARILLA HELLAS: 8076809532440 - BARILLA INTEGRALE FARFALLE 12X500GR: 5,5% - 44%
- ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ: 7702018020676 - GILLETTE MACH3 8Χ(MHXANH+2 ΑΝΤ): 28% - 36%
- ΑΜΒΡΟΣΙΑ: 5202088100138 - ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΤΖΑΤΖΙΚΙ 250G: 34%
- L'OREAL: 3600542431149 - FRUCTIS VITAMIN & STRENGTH SHAMPOO 400ML: 5% - 30%
- ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ: 3014260262693 - GILL. VENUS SMOOTH 6Χ(ΛΑΒΗ+2 ΑΝΤ): 26% - 29%
Δείτε τη λίστα με τις μειωμένες τιμές στα επώνυμα προϊόντα ΕΔΩ
Προϊόντα ιδωτικής ετικέτας
Όσον αφορά τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, η μεγαλύτερη μείωση στις τιμές εντοπίζεται στα εξής προϊόντα και καταστήματα:
Προϊόντα ιδωτικής ετικέτας:
- ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: 5949065033651 - NP BIO MUESLI ΜΕ ΞΗΡ.ΚΑΡΠ.Χ.ΓΛ.250GR: 33%
- ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: 5949065033637 - NP BIO MUESLI ΣΟΚΟΛ.& ΦΟΥΝΤ.350ΓΡ: 23%
- ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: 5949065033644 - NP BIO MUESLI ME RAIS & COCO 350ΓΡ: 23%
- ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: 233901 - ΕΛΟΜΑΣ QUALITY ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ SENSITIVE 72Τ /18: 23%
- ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: 194900 - ΕΛΟΜΑΣ ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 90Χ60ΕΚ 15Τ /9: 22%
Δείτε τη λίστα με τις μειωμένες τιμές στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ΕΔΩ
Σχολικά είδη
Όσον αφορά τα σχολικά είδη, η μεγαλύτερη μείωση στις τιμές εντοπίζεται στα εξής προϊόντα και καταστήματα:Σχολικά είδη:
- Μασούτης: 5203278061413 - ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΠΛΕ PEN2PEN 50Φ 60ΓΡ: 36%
- MyMarket: 3141728704706 - ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α4 80G/Μ² 500 ΦΥΛΛΩΝ: 31%
- MyMarket: 5201303233552 - ΜΠΛΟΚ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΠΙΡΑΛ Α4 51ΦΥΛΛΑ Ν5: 25%
- MyMarket: 8003511431013 - CARIOCA JUMBO ECOFAMILY ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ: 25%
- MyMarket: 4026700400588 - UHU ΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ BLISTER 20 ML N.12: 25%
Δείτε τη λίστα με τις μειωμένες τιμές στα σχολικά είδη ΕΔΩ
Νωπά Κρέατα
Όσον αφορά τα νωπά κρέατα, η μεγαλύτερη μείωση στις τιμές εντοπίζεται στα εξής προϊόντα και καταστήματα:
- ΜΑΣΟΥΤΗΣ: ΣΠΑΛΑ ΒΟΕΙΟΥ Α/Ο ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ - 28,1%
- ΜΑΣΟΥΤΗΣ: ΣΠΑΛΑ ΒΟΕΙΟΥ Α/Ο ΓΑΛΛΙΑΣ - 28,1%
- ΜΑΣΟΥΤΗΣ: ΤΡΑΧΗΛΟΣ ΜΟΣΧΟΥ Α/Ο ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ - 28,1%
- ΜΑΣΟΥΤΗΣ: ΤΡΑΧΗΛΟΣ ΜΟΣΧΟΥ Α/Ο ΓΑΛΛΙΑΣ - 28,1%
Δείτε τη λίστα με τις μειωμένες τιμές στα νωπά κρέατα ΕΔΩ
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