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Σούπερ μάρκετ: Οι λίστες με τις μειωμένες τιμές στα προϊόντα - Σε ποια καταγράφεται η μεγαλύτερη πτώση

Αναλυτικές λίστες με τα προϊόντα που εντάσσονται στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Σε ποια σημειώνεται η μεγαλύτερη πτώση.

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Σούπερ μάρκετ
Σούπερ μάρκετ | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
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Πάνω από 1.740 κωδικοί προϊόντων εντάσσονται στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών που ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, με τη μέση μείωση να ανέρχεται έως 9,5%.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, στην πρωτοβουλία συμμετέχουν πάνω από 100 προμηθευτικές επιχειρήσεις, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών.

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Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί: 

  • 875 επώνυμοι κωδικοί, με μέση μείωση τιμής 6,6%, η οποία με τη συνεισφορά των αλυσίδων σούπερ μάρκετ φτάνει έως 9% κατά μέσο όρο. Το συνολικό εύρος μειώσεων κυμαίνεται από 5% έως 44%.
  • 405 σχολικά είδη, με μέση μείωση τιμής 12%.
  • 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, με μέση μείωση τιμής 8%.
  • 100 κωδικοί κρέατος, με μέση μείωση τιμής περίπου 7,5%.

Μειωμένες τιμές: Τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη πτώση

Τα προϊόντα που καταγράφουν τη μεγαλύτερη πτώση ανά κατηγορία είναι:

Επώνυμα προϊόντα

Όσον αφορά τα επώνυμα προϊόντα, η μεγαλύτερη μείωση στις τιμές εντοπίζεται στα εξής προϊόντα και καταστήματα:

  • BARILLA HELLAS: 8076809532440 - BARILLA INTEGRALE FARFALLE 12X500GR: 5,5% - 44%
  • ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ: 7702018020676 - GILLETTE MACH3 8Χ(MHXANH+2 ΑΝΤ): 28% - 36%
  • ΑΜΒΡΟΣΙΑ: 5202088100138 - ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΤΖΑΤΖΙΚΙ 250G: 34%
  • L'OREAL: 3600542431149 - FRUCTIS VITAMIN & STRENGTH SHAMPOO 400ML: 5% - 30%
  • ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ: 3014260262693 - GILL. VENUS SMOOTH 6Χ(ΛΑΒΗ+2 ΑΝΤ): 26% - 29%

Δείτε τη λίστα με τις μειωμένες τιμές στα επώνυμα προϊόντα ΕΔΩ

Προϊόντα ιδωτικής ετικέτας

Όσον αφορά τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, η μεγαλύτερη μείωση στις τιμές εντοπίζεται στα εξής προϊόντα και καταστήματα:

    Προϊόντα ιδωτικής ετικέτας:

    • ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: 5949065033651 - NP BIO MUESLI ΜΕ ΞΗΡ.ΚΑΡΠ.Χ.ΓΛ.250GR: 33%
    • ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: 5949065033637 - NP BIO MUESLI ΣΟΚΟΛ.& ΦΟΥΝΤ.350ΓΡ: 23%
    • ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: 5949065033644 - NP BIO MUESLI ME RAIS & COCO 350ΓΡ: 23%
    • ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: 233901 - ΕΛΟΜΑΣ QUALITY ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ SENSITIVE 72Τ /18: 23%
    • ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: 194900 - ΕΛΟΜΑΣ ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 90Χ60ΕΚ 15Τ /9: 22%

    Δείτε τη λίστα με τις μειωμένες τιμές στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ΕΔΩ

    Σχολικά είδη

    Όσον αφορά τα σχολικά είδη, η μεγαλύτερη μείωση στις τιμές εντοπίζεται στα εξής προϊόντα και καταστήματα:Σχολικά είδη:

    • Μασούτης: 5203278061413 - ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΠΛΕ PEN2PEN 50Φ 60ΓΡ: 36%
    • MyMarket: 3141728704706 - ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α4 80G/Μ² 500 ΦΥΛΛΩΝ: 31%
    • MyMarket: 5201303233552 - ΜΠΛΟΚ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΠΙΡΑΛ Α4 51ΦΥΛΛΑ Ν5: 25%
    • MyMarket: 8003511431013 - CARIOCA JUMBO ECOFAMILY ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ: 25%
    • MyMarket: 4026700400588 - UHU ΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ BLISTER 20 ML N.12: 25%

    Δείτε τη λίστα με τις μειωμένες τιμές στα σχολικά είδη ΕΔΩ

    Νωπά Κρέατα

    Όσον αφορά τα νωπά κρέατα, η μεγαλύτερη μείωση στις τιμές εντοπίζεται στα εξής προϊόντα και καταστήματα:

    • ΜΑΣΟΥΤΗΣ: ΣΠΑΛΑ ΒΟΕΙΟΥ Α/Ο ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ - 28,1%
    • ΜΑΣΟΥΤΗΣ: ΣΠΑΛΑ ΒΟΕΙΟΥ Α/Ο ΓΑΛΛΙΑΣ - 28,1%
    • ΜΑΣΟΥΤΗΣ: ΤΡΑΧΗΛΟΣ ΜΟΣΧΟΥ Α/Ο ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ - 28,1%
    • ΜΑΣΟΥΤΗΣ: ΤΡΑΧΗΛΟΣ ΜΟΣΧΟΥ Α/Ο ΓΑΛΛΙΑΣ - 28,1%

    Δείτε τη λίστα με τις μειωμένες τιμές στα νωπά κρέατα ΕΔΩ

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