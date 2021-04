Αυτές είναι οι 5 συνήθειες που αποκτήσαμε μέσα στην καραντίνα και γίναμε περισσότερο... οικολόγοι

Αρχίσαμε να ασχολούμαστε με την κλιματική αλλαγή

Άλλος ένας τρόπος με τον οποίο η επιδημία μας επηρέασε είναι ότι αρκετοί άνθρωποι ξεκίνησαν να ασχολούνται με την κλιματική αλλαγή και αρκετοί από αυτούς άρχισαν να εγγράφονται σε ομάδες που ασχολούνται με αυτό το κρίσιμο ζήτημα. Οργανώσεις από διάφορα μέρη του κόσμου αναφέρουν ότι μέσα στους μήνες της καραντίνας πολλοί ήταν αυτοί που άρχισαν να συστρατεύονται στον αγώνα για ένα πιο «πράσινο» κόσμο.

Πολλές είναι οι οργανώσεις που παρατήρησαν κατά την διάρκεια της πανδημίας μια αύξηση στις εγγραφές νέων μελών. Χαρακτηριστική μαρτυρία είναι του Alasdair Roxburgh, από την περιβαλλοντική οργάνωση Friends of the Earth, ο οποίος μιλώντας στον The Independent ανέφερε ότι «η μεγαλύτερη αλλαγή που παρατηρήθηκε στον αγώνα για προστασία του περιβάλλοντός είναι ότι πολλοί άνθρωποι εντάχθηκαν στην οργάνωση προκειμένου να στηρίξουν αυτό τον σκοπό».