Η δύναμη της φύσης καταφέρνει να γίνει viral. Όχι τόσο για την ικανότητα που δείχνουν να έχουν ελέφαντες να διαλύουν στο πέρασμά τους δέντρα, αλλά για την κίνησή τους, να μην πειράξουν εκείνα που πάνω τους έχουν χτίσει τα πουλιά φωλιές όπως φαίνεται και σχετικό βίντεο!

Τα θηριώδη ζώα μπήκαν σε μία περιοχή με δεκάδες μπανανιές στην πόλη Ταμίλ Ναντού και κυριολεκτικά ισοπέδωσαν όλα τα δέντρα. Ωστόσο κάποια γλίτωσαν από τη μανία τους και ήταν αυτά πάνω στα οποία τα πουλιά είχαν χτίσει τις φωλιές τους.

This is the reason as to why elephants are called gentle giants. Destroyed all the banana trees , except the one having nests.

