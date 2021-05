Πώς η παράνομη αποψίλωση συνδέεται με τρόφιμα της καθημερινής ζωής - Η επίπτωση στην κλιματική αλλαγή

Σχεδόν το 70% των τροπικών δασών που απογυμνώνονται για την εκτροφή βοοειδών και σοδειών, όπως είναι η σόγια και το φοινικέλαιο, αποψιλώθηκαν παράνομα κατά το διάστημα 2013-2019, σύμφωνα με έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη (19/5), η οποία προειδοποιεί για τον αντίκτυπο που θα υπάρχει στις παγκόσμιες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

H παράνομη υλοτομία ευθύνεται για την απώλεια κατά μέσο όρο 4,5 εκατομμυρίων εκταρίων δασικής περιοχής - μια έκταση ίση με το μέγεθος της Δανίας- στη Λατινική Αμερική, την Νοτιοανατολική Ασία και την Αφρική, αναφέρει η έκθεση την οποία συνέταξε η Forest Trends (ΜΚΟ που εδρεύει στις ΗΠΑ) και παρουσιάζει το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο.

«Αν δεν σταματήσουμε επειγόντως αυτή την παράνομη αποψίλωση δεν έχουμε καμία ευκαιρία να καταπολεμήσουμε τις τρεις κρίσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα: την κλιματική αλλαγή, την απώλεια της βιοποικιλότητας και τις αναδυόμενες πανδημίες», δήλωσε ο Άρθουρ Μπλάντελ, ένας εκ των συγγραφέων της έκθεσης και σύμβουλος της ΜΚΟ Forest Trends, η οποία εργάζεται πάνω στην εξεύρεση των οικονομικών εργαλείων για την προστασία των οικοσυστημάτων.

Η καλλιέργεια του φοινικέλαιου στην Ινδονησία και η καλλιέργεια σόγιας και εκτροφή βοοειδών στην Βραζιλία, εκεί όπου βρίσκεται περίπου το 60% των τροπικών δάσων του Αμαζονίου, είναι βασικοί παράγοντες πρόκλησης της παράνομης αποψίλωσης, αναφέρει η έκθεση.

Η παραγωγή άλλων γεωργικών προϊόντων, όπως το κακάο που χρησιμοποιείται για την παρασκευή σοκολάτας στην Ονδούρα και τη Δυτική Αφρική, και το καλαμπόκι στην Αργεντινή, επίσης βρίσκονται πίσω από την παράνομη αποψίλωση των δασών.

Στην Ινδονησία, τουλάχιστον το 81% των δασικών εκτάσεων που έχει αποψιλωθεί για την παραγωγή φοινικέλαιου εκτιμάται ότι είναι παράνομο, σημειώνει η έκθεση. Στις χώρες παραγωγούς σόγιας, όπως η Βραζιλία, σχεδόν το 93% των εκτάσεων που μετατράπηκαν για τις ανάγκες ανάπτυξης της σοδειάς που χρησιμοποιείται για το μαγείρεμα και για τις ζωοτροφές, είναι παράνομο, ενώ το 93% της αποψίλωσης των δασών για τις φυτείες κακάο είναι παράνομο και το 81% για την εκτροφή βοοειδών, προσθέτει η έκθεση.

Η έκθεση ορίζει ως παράνομη την αποψίλωση των δασών που παραβιάζει την εθνική νομοθεσία, κάτι που κάνουν λόγου χάρη οι υλοτόμοι και οι εταιρείες που δεν εξασφαλίζουν άδεια από τους κατόχους γης ή που διενεργούν μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και τις περιπτώσεις που περιλαμβάνουν φοροδιαφυγή.

Περιβαλλοντιστές και κάποιοι βουλευτές στις ΗΠΑ, την Ε.Ε. και τη Βρετανία ζητούν νομοθεσία που θα αποτρέπει από το να φθάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ προϊόντα καλλιέργειας από παράνομα αποψιλωμένες εκτάσεις.

