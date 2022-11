«Zero Waste HoReCa Hub»: Η Coca-Cola παρουσιάζει την ψηφιακή λύση που χρειαζόμαστε για ένα «πράσινο» μέλλον

Όσες φορές κι αν το αναφέρουμε, ποτέ δε θα είναι αρκετό να τονίζουμε τη σημασία της ανάληψης πρωτοβουλιών με απώτερο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Η μεγάλη εκμετάλλευση και επιβάρυνση του πλανήτη από τους ανθρώπους καθιστά επιτακτική ανάγκη τη στροφή του τρόπου σκέψης μας και την υιοθέτηση μίας πιο «πράσινης» φιλοσοφίας ζωής.

Ενώ, όμως, πολλές φορές αναφέρονται λέξεις, όπως «αειφορία», «πράσινη ενέργεια» και -φυσικά- «zero waste», λίγοι είναι εκείνοι που αφιερώνουν χρόνο στο πιο βασικό βήμα της όλης διαδικασίας: την ενημέρωση σχετικά με το θέμα.

Η Coca-Cola έρχεται τώρα να αλλάξει αυτή τη «μανιέρα» και να δημιουργήσει το «Zero Waste HoReCa Hub», μία ψηφιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης και αναγνώρισης, η οποία προσφέρει δωρεάν σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους στον κλάδο καφεστίασης και φιλοξενίας όλα όσα χρειάζονται για να υιοθετήσουν στην πράξη μία Zero Waste λογική. Με αυτόν τον τρόπο, προσφέρεται μία «πράσινη» εναλλακτική που φροντίζει για το παρόν και το μέλλον του περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση των ανθρώπων.

Το Concept του Zero Waste ΗοReCa Hub

Η Coca-Cola Hellas με την υποστήριξη του Ιδρύματός της (The Coca-Cola Foundation) πραγματοποίησε μία συνεργασία ύψιστης σημασίας με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, ώστε να εξελίξει το Δίκτυο Zero Waste HoReCa με τα 569 μέλη του και να δημιουργήσει το 1ο ψηφιακό Zero Waste ΗοReCa Hub στην Ελλάδα.

Το Zero Waste ΗοReCa Hub είναι ουσιαστικά ο βοηθός και οδηγός που χρειάζονται οι επιχειρηματίες αλλά και οι εργαζόμενοι της HoReCa για να συμβάλλουν σε έναν «Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα» και, ταυτόχρονα, να εξοικονομούν κόστος στην καθημερινή τους λειτουργία.

«Ο κλάδος HoReCa αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας μας και έναν πολύτιμο σύμμαχο για εμάς. Με το Zero Waste HoReCa Hub, εγκαινιάζουμε μία νέα εποχή για το Δίκτυο μας και τον κλάδο συνολικά. Μέσω της ψηφιοποίησης του Δικτύου Zero Waste HoReCa εστιάζουμε στην εκπαίδευση και τη διάκριση των επιχειρήσεων καφεστίασης και φιλοξενίας στην Ελλάδα σε θέματα ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας», είπε ο Σταύρος Μουρελάτος, Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Hellas στο πλαίσιο Συνεδρίου.

Ο δρόμος προς «Ένας Κόσμο Χωρίς Απορρίματα»

Ο κλάδος καφεστίασης και φιλοξενίας παράγει περίπου το 35% των συνολικών απορριμμάτων της χώρας, οπότε η αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα πράγματα μέχρι σήμερα πρέπει να αλλάξει με το βλέμμα σε ένα πιο αειφόρο μέλλον.

Βασικός στόχος του Zero Waste HoReCa Hub, λοιπόν, είναι η αύξηση του ποσοστού των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων που συλλέγεται από τον συγκεκριμένο κλάδο μέσα από την εκπαίδευση των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων. Άρμα του: Οι βέλτιστες πρακτικές ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας.

Επιπρόσθετα, κάθε νέα επιχείρηση HoReCa που γίνεται μέλος του Δικτύου Zero Waste HoReCa μέσω του Hub αποκτά πρόσβαση σε χρήσιμα εργαλεία ενημέρωσης, εκπαίδευσης και πιστοποίησης για να επιτύχουν μέσα από απλά καθημερινά βήματα τη μείωση τόσο του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος όσο και του λειτουργικού τους κόστους.

Αυτές οι επιχειρήσεις θα μπορούν να λάβουν και σχετική διάκριση που θα αναδεικνύει τη βιώσιμη φιλοσοφία τους και την ορθή διαχείριση απορριμμάτων, ενώ στο online αυτό δίκτυο θα εμφανίζεται ένας συνολικός χάρτης των εγγεγραμμένων μελών/επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα.

Με δεδομένο ότι η HoReCa περιλαμβάνει συνολικά 109.000 επιχειρήσεις και 530.000 εργαζομένους, η εκπαίδευσή τους πάνω στη «zero waste» θα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψιν ότι το Δίκτυο Zero Waste HoReCa λειτουργεί από το 2018 ως κομμάτι της κοινωνικής πλατφόρμας Zero Waste Future που δημιούργησε η εταιρεία σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation), ξέρουμε πως ο τομέας του «zero waste» είναι ο τομέας τους. Είναι το αντικείμενο που κατέχουν πολύ καλά και μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν στους γύρω τους. Μέσα σε αυτά τα πέντε χρόνια, άλλωστε, το δίκτυο έχει ταξιδέψει σε 25 προορισμούς στην Ελλάδα με αποτύπωμα συλλογής 2.200 τόνων ανακυκλώσιμων υλικών και εκπαίδευσης 1.300.000 πολιτών.

Η διαδικασία συμμετοχής

Βήμα 1 | Εγγραφή.

Πρώτο βασικό βήμα είναι να πραγματοποιηθεί η εγγραφή της επιχείρησης στην πλατφόρμα.

Βήμα 2 | Ενημέρωση.

Μέσα στο Online hub θα μπορούν να βρουν πλούσιο υλικό και αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα και τη λειτουργία του.

Βήμα 3 | Εκπαίδευση.

Παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων ψηφιακά γύρω από την κυκλική οικονομία και τους τρόπους που η κάθε επιχείρηση μπορεί συμβάλει στην ορθή ανακύκλωση των απορριμμάτων της.

Βήμα 4 | Καταγραφή απορριμμάτων.

Κατόπιν την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, όλοι οι επαγγελματίες/επιχειρήσεις που συμμετείχαν καλούνται να καταγράψουν τα απορρίμματα που προκύπτουν από τη λειτουργία τους σε καθημερινή βάση, για το διάστημα ενός μήνα.

Βήμα 5 | Πιστοποίηση.

Τέλος, σύμφωνα με την καταγραφή και τον τρόπο που προχώρησε η επιχείρηση τη διαδικασία της ανακύκλωσης των απορριμμάτων της, με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης λαμβάνει διάκριση Zero Waste Future ως Gold, Silver ή Bronze μέλος, που θα προκύπτει από την απόδοση και την επίτευξη μετρήσιμων στόχων.

To ZerοWaste HoReCa Hub είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση ZeroWasteFuture.gr.