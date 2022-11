Bιοφαρμακευτική εταιρεία Chiesi: Πρωτοπόρος σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης

Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις αναθεωρούν τις στρατηγικές τους και αυτοδεσμεύονται στη βιώσιμη ανάπτυξη. Στην Ελλάδα, η Chiesi είναι από τις πρώτες εταιρείες που ενέταξε τη βιωσιμότητα στο στρατηγικό της πλάνο.

«Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, ενσωματώνοντας στη στρατηγική τους πολιτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη με στόχο την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ οικονομικής αποτελεσματικότητας, κοινωνικής ευημερίας και προστασίας του περιβάλλοντος. Η βιωσιμότητα αποτελεί πυλώνα του στρατηγικού πλάνου της Chiesi Hellas, η οποία έχει δεσμευτεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος υγείας. Το 2019 η εταιρεία πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά ως Benefit Corporation (B Corp) και η φετινή μας επαναπιστοποίηση αποδεικνύει τη βαθιά μας δέσμευση στα ζητήματα βιωσιμότητας», δηλώνει ο Head of Value, Access & External Affairs της Chiesi Hellas, κος Ηλίας Πυρνοκόκης.

Τι σημαίνει να είσαι εταιρεία Β Corp;

Η πιστοποίηση αυτή είναι διεθνής. Ως B Corp πιστοποιούνται από τον αναγνωρισμένο, μη κερδοσκοπικό οργανισμό B Lab οι εταιρείες με κερδοσκοπικό χαρακτήρα που εξισορροπούν το κέρδος και την ωφέλεια, σύμφωνα με υψηλά πρότυπα κοινωνικής και περιβαλλοντικής απόδοσης, διαφάνειας προς το κοινό και νομικής υπευθυνότητας. Της πιστοποίησης προηγείται βαθμολόγηση των εταιρειών στη βάση μιας απαιτητικής και πολύμηνης διαδικασίας αξιολόγησης ως προς το εταιρικό αποτύπωμα σε πέντε τομείς: την διακυβέρνηση, τους εργαζόμενους, την κοινωνία, το περιβάλλον και τους πελάτες. Σήμερα, το δίκτυο των πιστοποιημένων B Corp εταιρειών αποτελείται από σχεδόν 6000 εταιρείες σε 86 χώρες παγκοσμίως από 158 διαφορετικούς κλάδους, με κοινό στόχο να χρησιμοποιούν την επιχειρηματική τους δράση ως Δύναμη για το συλλογικό καλό.

«Η επαναπιστοποίηση της Chiesi Hellas, το 2022, με πολύ υψηλή βαθμολογία αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών της για τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος και, ταυτόχρονα, ανανέωση της καταστατικής μας δέσμευσης να συνεχίσουμε να υπηρετούμε έναν διττό σκοπό: να δημιουργούμε αξία τόσο για την επιχείρηση όσο και για την κοινωνία και το περιβάλλον», αναφέρει ο κ. Πυρνοκόκης.

H Chiesi αποδεικνύει εμπράκτως τη δέσμευσή της στη βιωσιμότητα,

θέτοντας στο επίκεντρο τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας

H Chiesi Hellas σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και πέρα από το φάρμακο, θέτοντας στο επίκεντρο τον ασθενή και τον επαγγελματία υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, το 2022 υποστηρίξε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ενσυναίσθηση, Ενδυνάμωση, Επικοινωνία» της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας με στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας ιατρού – ασθενούς, καθώς και την πρωτοβουλία #ΖωήμεΧΑΠ της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, με στόχο να προσφέρει στους ασθενείς με ΧΑΠ ένα σετ ασκήσεων για κατ' οίκον άσκηση, ενθαρρύνοντάς τους να βάλουν τη φυσική δραστηριότητα στη ζωή τους. Για την καλλιέργεια κουλτούρας επικεντρωμένης στους ασθενείς και στους επαγγελματίες υγείας βραβεύτηκε πρόσφατα στα UX | CX Awards 2022, κατακτώντας το Silver βραβείο στην κατηγορία «Best in Health & Pharma».

Παράλληλα, στον τομέα των σπάνιων παθήσεων, η Chiesi, συνεργάστηκε με το Νάσο Γκαβέλα, Χρυσό Παραολυμπιονίκη στα 100 μέτρα (κατηγορίας Τ11 για αθλητές με μερική απώλεια όρασης) για τη δημιουργία ενός βίντεο υψηλής αισθητικής, σκηνοθετημένο από τον βραβευμένο σκηνοθέτη, Ευθύμη Χατζή. «Στόχος μας είναι με αυτό το βίντεο να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό για τις σπάνιες παθήσεις, αλλά και να μεταφέρουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας για όλους τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, που αντιμετωπίζουν προκλήσεις γύρω και πέρα από την ασθένειά τους», αναφέρει κ. Πυρνοκόκης.

κάνοντας τη διαφορά για τους εργαζόμενους

Στόχος της εταιρείας είναι ο σχεδιασμός του People Strategy να συμβαδίζει και να υποστηρίζει το Business Strategy, ώστε να ευημερούν οι εργαζόμενοι, παράλληλα με το επιχειρείν. Το 2022 η Chiesi γιόρτασε τρεις διακρίσεις: πιστοποιήθηκε ως Great Place to Work, βραβεύτηκε ως Top Employer και διακρίθηκε στα “Diversity & Inclusion Awards 2022”, κατακτώντας το Bronze Award στην κατηγορία «Best Diversity & Inclusion Culture in Pharma».

ενισχύοντας τις τοπικές κοινωνίες

Πιστή στη δέσμευσή της, να παρέχει θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, η Chiesi, πραγματοποίησε και το 2022 δωρεές ιατρικού εξοπλισμού σε νοσοκομεία, στήριξε ενώσεις ασθενών και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, συμμετείχε σε δράσεις εθελοντισμού, παράλληλα με την συνέχιση της χρηματοδότησης βασικής έρευνας της ακαδημαϊκής επιστημονικής κοινότητας.

μειώνοντας το περιβαλλοντικό εταιρικό αποτύπωμα

Tο 2019 o Όμιλος ανακοίνωσε επενδυτικό πλάνο κόστους 350 εκατομμύριων ευρώ για την εισαγωγή του πρώτου pMDI (inhaler, συσκευή εισπνοής) με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα για τη θεραπεία του άσθματος και της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) έως το 2025.

Η ελληνική θυγατρική, όπως κάθε χρόνο, υλοποίησε φέτος περιβαλλοντική δράση στο πλαίσιο του εταιρικού προγράμματος «We Act-Day» (We Actively Care For Tomorrow). Η δράση με το κεντρικό μήνυμα «WeAct to 0 Impact» ήταν αφιερωμένη στην αξία της δενδροφύτευσης. Την 1η Σεπτεμβρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Τρικκαίων, πραγματοποίησε φύτευση 105 μεγάλων δέντρων σε έκταση 4 στρεμμάτων στον οικισμό των Καρυών, δίπλα στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας). Επέλεξε τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, καθώς είναι μια από τις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις της Ε.Ε., σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επιπλέον, διακρίθηκε στα Bravo Awards για το Πρόγραμμα «Better Building», το οποίο στοχεύει στην υπεύθυνη χρήση πόρων, όπως το νερό και η ενέργεια, στην ελαχιστοποίηση της παραγωγής απορριμμάτων και στην ενθάρρυνση της ανακύκλωσης. Από το 2019 η εταιρεία έχει νέα έδρα στον Άλιμο Αττικής, η οποία σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για να είναι οικολογικά βιώσιμη (eco-sustainable).

επιχειρώντας με απόλυτη διαφάνεια

Το 2020 ο Όμιλος Chiesi κυκλοφόρησε τον Κώδικα Αλληλεξάρτησης, ο οποίος θέτει αυστηρά πρότυπα για τους προμηθευτές και συνεργάτες του προς ένα πιο βιώσιμο επιχειρείν. «Δεσμευόμαστε να διαχειριζόμαστε την εφοδιαστική αλυσίδα μας όσο το δυνατόν πιο υπεύθυνα και έχουμε διακριθεί δύο φορές για τον Κώδικα Αλληλεξάρτησης», υπογραμμίζει ο κ. Πυρνοκόκης.

Το 2021 διακρίθηκε στο θεσμό Bravo Awards και φέτος στα Procurement Awards κατακτώντας το Silver Award στην κατηγορία «Procurement Environmental & Social Impact».