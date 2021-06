Τυχερός μέσα στην ατυχία του φαίνεται πως ήταν ο Δανός ποδοσφαιριστής Κριστιάν Ερικσεν που κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης για το Euro 2020 Δανία - Φινλανδία. Διεθνή ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο Ερικσεν μεταφέρθηκε στα επείγοντα του νοσοκομείου Rigshospitalet, έχοντας τις αισθήσεις του και υποβάλλεται σε εξετάσεις. Όπως αναφέρουν τα Μέσα της Δανίας, στο πλευρό του στο νοσοκομείο είναι και η σύζυγός του.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε και από την ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Δανίας, η οποία με ανακοίνωση της γνωστοποίησε ότι ο 29χρονος είναι ζωντανός και η κατάστασή του είναι σταθερή. Σύμφωνα με την Marca, το ιατρικό τιμ της Δανίας ανέφερε πως όλα είναι καλά, δίνοντας ελπίδες πως ο Κρίστιαν Ερικσεν είναι καλά στην υγεία του. Η UEFA ενημέρωσε μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της ότι ο αγώνες διακόπτεται για ιατρικούς λόγους κάτι που ανακοινώθηκε κι από τα μεγάφωνα.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.