Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε ο Κρίστιαν Έρικσεν, με τη μεγάλη περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του να έχει αίσιο τέλος. Είχε καταρρεύσει κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Δανία - Φινλανδία για το Euro 2020.

Ο Δανός διεθνής μέσος της πρωταθλήτριας Ιταλίας, Ίντερ, είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή το περασμένο Σάββατο και κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο, στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης Δανία-Φινλανδία στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης, στην πρεμιέρα των σκανδιναβικών συγκροτημάτων στο EURO 2020.

Χθες το βράδυ (17/6) ο Έρικσεν υποβλήθηκε σε απολύτως επιτυχή επέμβαση τοποθέτησης εμφυτεύσιμου καρδιομετατροπέα απινιδωτή (βηματοδότη).

Ο Κρίστιαν Ερικσεν νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Rigshospitalet, αλλά πλέον μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι και την οικογένειά του. Σε κάθε περίπτωση, η κατάστασή του θα τελεί υπό καθημερινή ιατρική εποπτεία για το προσεχές διάστημα. Μάλιστα, λίγη ώρα μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο επισκέφθηκε την αποστολή της εθνικής Δανίας, μιλώντας με τους συμπαίκτες του σε ένα έντονο συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα, ενώ αργότερα θα μεταβεί στο σπίτι του για να περάσει χρόνο ξεκούρασης μαζί με την οικογένειά του.



«Σας ευχαριστώ όλους για την υποδοχή. Είναι απίστευτο το ότι βλέπω και νιώθω. Η εγχείρηση πήγε καλά και είμαι καλά για τις συγκεκριμένες συνθήκες. Ήταν πολύ ωραίο να ξανά δω τους παίκτες μετά το φανταστικό παιχνίδι που έπαιξαν χθες το βράδυ. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι την Δευτέρα το βράδυ θα φωνάζω για εκείνους απέναντι στη Ρωσία»!

Christian Eriksen has been discharged from the hospital. More here ⬇️#ForDanmark pic.twitter.com/jzF338XiC1