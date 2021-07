Euro 2020: Δήλωσε άρρωστη για να πάει στο Αγγλία - Δανία την είδε ο εργοδότης στην τηλεόραση και την απέλυσε!

Μια γυναίκα δήλωσε ασθένεια στη δουλειά της για να παρακολουθήσει από το Στάδιο Γουέμπλεϊ τη νίκη της Αγγλίας κόντρα στη Δανία στον ημιτελικό του Euro 2020. Η τύχη όμως δεν ήταν με το μέρος της καθώς το αφεντικό της την είδε στην τηλεόραση, με αποτέλεσμα να απολυθεί!

Η 37χρονη Nina Farooqi ήταν αποφασισμένη να δει την αναμέτρηση Αγγλία - Δανία για το Εuro 2020 και βρήκε μια δικαιολογία για να μην πάει στη δουλειά, όταν μια φίλη της πρότεινε την τελευταία στιγμή ένα εισιτήριο για τον αγώνα στο Γουέμπλεϊ. Θεώρησε απίθανο να της δοθεί από τη δουλειά της άδεια για να βρεθεί στο γήπεδο, λόγω της έλλειψης προσωπικού, και έτσι αποφάσισε να δηλώσει άρρωστη και να πάρει το τρένο για να πάει στο Γουέμπλεϊ.

Για κακή της τύχη όμως, οι κάμερες την κατέγραψαν να πανηγυρίζει μαζί με τη φίλη της το γκολ της Αγγλίας, με αποτέλεσμα ο εργοδότης της να την δει και να καταλάβει πως του είπε ψέματα. Το επόμενο πρωί δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από το αφεντικό της, το οποίο της είπε να μην κάνει καν τον κόπο να πάει στη δουλειά.

