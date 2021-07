Euro 2020: Ρατσιστική επίθεση-ντροπή επειδή είσαι μαύρος, Αγγλος κι έχασες τα κρίσιμα πέναλτι

Εκτός ελέγχου φαίνεται να έχουν φτάσει οι ρατσιστικές επιθέσεις αλλά και η στοχοποίηση που βιώνουν οι τρεις παίκτες της εθνικής Αγγλίας που αστόχησαν στη διαδικασία των πέναλτι στον τελικό του Euro 2020 με αντίπαλο την Ιταλία. Οι Μάρκους Ράσφορντ, Τζέιντον Σάντσο και Μπουκαγιό Σακά, δέχονται συνεχώς επιθέσεις στα social media, ενώ άγνωστοι δεν δίστασαν να προχωρήσουν στον βανδαλισμό προσωπογραφίας του Μάρκους Ράσφορντ που κοσμεί τοίχο στο προάστιο του Μάντσεστερ Γουίθινγκτον.

Διαβάστε ακόμη: Euro 2020: Τα συγχαρητήρια του Βαρβιτσιώτη στην Ιταλία που προκάλεσαν αντιδράσεις στο Twitter

Η αστυνομία του Μάντσεστερ, σύμφωνα με το BBC, έχει ξεκινήσει έρευνα για τον βανδαλισμό, για τον οποίο ενημερώθηκε στις 2:50 τα ξημερώματα της Δευτέρας, 12 Ιουλίου, λίγες ώρες δηλαδή μετά το τέλος του τελικού. Το γκράφιτι βασίζεται σε μία φωτογραφία που τράβηξε ο Ντάνιελ Τσίταμ και το σχεδίασε ο γνωστός καλλιτέχνης του δρόμου, Akkse σε συνεργασία με τη Withington Walls, μία κοινότητα που ασχολείται με έργα τέχνης στο δρόμο. Το συγκεκριμένο γκράφιτι είχε σχεδιαστεί σαν αναγνώριση στον παίκτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη συμβολή του στην καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας. Μάλιστα στην προσωπογραφία υπάρχει και ένα σχόλιο της μητέρας του Ράσφορντ που γράφει «να νιώθεις περήφανος όταν ξέρεις ότι ο αγώνας έπαιξε τον μεγαλύτερο ρόλο για τον σκοπό σου».

Ο Εντ Γουίλαρντ συνιδρυτής των Withington Walls ανέφερε ότι ξύπνησε με την είδηση ότι το γκράφιτι βανδαλίστηκε. «Βγήκα αμέσως έξω για να φτιάξω ότι μπορούσα και να το καλύψω και αν όλα πάνε καλά θα έρθει ο καλλιτέχνης και θα το φτιάξει. Τολμήσαμε να ονειρευτούμε χθες αλλά οι ελπίδες μας γκρεμίστηκαν, αλλά να ξυπνάς με αυτόν τον τρόπο είναι πιο θλιβερό. Ο ρατσισμός γίνεται ολοένα και περισσότερο πιο συνηθισμένος». Πάντως αρκετοί είναι αυτά που έχουν δείξει αλληλεγγύη στον Ράσφορντ και έχουν τοποθετήσει στο βανδαλισμένο έργο αυτοκόλλητα που γράφουν μηνύματα όπως αδερφός, ήρωας και άλλα θετικά μηνύματα.

Παράλληλα ο πρίγκιπας Oυίλιαμ πήρε θέση και για τις ρατσιστικές επιθέσεις που δέχθηκαν οι Σάκα, Ράσφορντ και Σάντσο από οπαδούς μετά τις χαμένες εκτελέσεις στη διαδικασία των πέναλτι, υποστηρίζοντας πως νιώθει «αηδιασμένος» και χαρακτήρισε τις επιθέσεις εναντίον των παικτών «απολύτως απαράδεκτες. Ο δούκας του Κέμπριτζ, ο οποίος είναι και πρόεδρος της FA, μάλιστα ζήτησε την τιμωρία των οπαδών που έστειλαν αυτά τα μηνύματα και ότι αυτά τα σχόλια πρέπει να εξαλείφουν για το καλό.

«Νιώθω αηδιασμένος από τις ρατσιστικές επιθέσεις που είχαν στόχο παίκτες της Εθνικής Αγγλίας, μετά το χθεσινοβραδινό παιχνίδι. Είναι απολύτως απαράδεκτο το γεγονός ότι οι παίκτες πρέπει να υποστούν αυτήν την αποτρόπαια συμπεριφορά. Πρέπει να σταματήσει τώρα κι όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν», έγραψε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ σε ανάρτησή του στο Twitter.

I am sickened by the racist abuse aimed at England players after last night’s match.



It is totally unacceptable that players have to endure this abhorrent behaviour.



It must stop now and all those involved should be held accountable. W