Euro 2020: Αυτά είναι τα 10 καλύτερα γκολ, σύμφωνα με την UEFA

Μπορεί το Euro 2020 να ολοκληρώθηκε αλλά νωπές μένουν στη μνήμη μας όλες οι σκηνές που μας πρόσφερε. Από το σοκ που μας προκάλεσε η κατάρρευση του Κρίστιαν Ερικσεν στην πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης, στις ακραίες εκδηλώσεις των Αγγλων που βρέθηκαν ένα βήμα μέχρι να φτάσει το τρόπαιο «σπίτι»... Και φυσικά τα γκολ.

Σε ένα τουρνουά που για πολλούς θεωρείται ένα από τα πιο εντυπωσιακά που υπήρξαν ποτέ, δεν θα μπορούσαν να λείψουν από την εξίσωση τα εξιαρετικά τέρματα που σημειώθηκαν. Από τα 142 γκολ που σημειώθηκαν συνοικά στο Euro 2020, η UEFA επέλεξε τα 10 καλύτερα ζητώντας από τους followers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να ψηφίσουν ποιο από αυτά είναι το ομορφότερο.

Δείτε τα 10 ωραιότερα γκολ του Euro, σύμφωνα με την UEFA:

❶❹❷ goals scored at EURO 2020 ... Here's 10 of the best 🔟 🙌



⚽️ It's time to pick your Goal of the Tournament! 👇@gazpromfootball #EUROGOTT