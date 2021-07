Ο διάσημος Άγγλος προπονητής και πρώην ποδοσφαιριστής, Γουέιν Ρούνεϊ, αντιμετωπίζει νέες περιπέτειες καθώς από την Κυριακή 25 Ιουλίου έχουν κυκλοφορήσει βίντεο και φωτογραφίες από «έξαλλα» βράδια κραιπάλης που είχε.

Όπως μπορείτε να δείτε και στις φωτογραφίες ο παίκτης έχει κάνει χρήση αλκοόλ και στη μία φαίνεται τα χέρια του να είναι γεμάτα με αίμα πιθανότατα από κάποιον καυγά. Την ίδια στιγμή ημίγυμνες γυναίκες φαίνεται να ποζάρουν και αυτές στον φακό.

🚨🚨 | BREAKING: Wayne Rooney has called in the police after snaps of a women posing with him as he slept were shared online Via @DailyMirror pic.twitter.com/QQnbaCRgf0

Η Αστυνομία του Μάντσεστερ μετά την δημοσιοποίηση του φωτογραφικού υλικού παρενέβη προκειμένου να βρεθεί ποιος έκανε την διαρροή αφού αποτελούν προσωπικά δεδομένα.

This is harassment & intrusion of privacy, imagine genders were switched & Wayne Rooney was a female & this was a man taking & sharing these pictures 🤐



This needs to be investigated by the police not only by Coleen Rooney 😤



But you’re not ready for that conversation.🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/jVxXx7gyWF