Αφγανιστάν: Πέθανε 17χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής προσπαθώντας να ξεφύγει από τους Ταλιμπάν

Ο 17χρονος, Ζάκι Ανβάρι, ο οποίος ήταν διεθνής ποδοσφαιριστής του Αφγανιστάν, έχασε τη ζωή του όταν εγκλωβίστηκε στο σύστημα προσγείωσης αμερικανικού αεροπλάνου. «Δυστυχώς, κομμάτια από τη σορό του βρέθηκαν κοντά στο σημείο προσγείωσης», έγραψε στο Twitter ο ρεπόρτερ Μπάπακ Τακβέε.

The Afghan refugees who were riding on the landing gear bays of the #USAF's C-17A transport aircraft to flee from #Kabul, #Afghanistan filmed the moments before their death. pic.twitter.com/PlBPrf5ySg August 17, 2021

Ο Ζάκι Ανβάρι ήταν ένας από τους πολίτες που προσπάθησαν να γαντζωθούν πάνω στο αεροπλάνο, την ώρα που αυτό απογειωνόταν από το αεροδρόμιο της Καμπούλ. Το αποτέλεσμα ήταν οι περισσότεροι από αυτούς τους νεαρούς ή να πέσουν από μεγάλο ύψος ή να εγκλωβιστούν στο σύστημα προσγείωσης του αεροπλάνου και να βρουν τραγικό θάνατο.

Civilians were seating on the main landing gear bays of 02-1109, a C-17A of #USAF involved in the evacuation of Afghan civilians from #Kabul, #Afghanistan almost 2 hours ago. Most of them fell on the runway but three fell from sky & died immediately.pic.twitter.com/u06hdToGpH — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) August 16, 2021

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τακβέε:

«Με μεγάλη λύπη πληροφορήθηκα πως ένας από τους νεαρούς που προσπάθησαν να διαφύγουν από την Καμπούλ προσπαθώντας να πιαστούν από το σύστημα προσγείωσης ενός C-17A των ΗΠΑ πριν από κάποιες μέρες ήταν ο διεθνής ποδοσφαιριστής των μικρών ομάδων του Αφγανιστάν, Ζάκι Ανβάρι».

#BREAKING: Shocking scene from #Kabul Airport. Several Afghans who had grabbed landing gear of a #USAF's C-17A transport aircraft to flee from #Afghanistan dropped from air as the airplane took off! This is why #USArmy wants to keep them away from the C-17As! pic.twitter.com/b9zh7tGTWY August 16, 2021

Να σημειωθεί ότι οι πιλότοι της συγκεκριμένης πτήσης είχαν αποφασίσει να απογειωθούν άμεσα λόγω της ολοένα και αυξανόμενης παρουσίας ανθρώπων στον αεροδιάδρομο. Ο νεαρός είχε καταφύγει στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ λίγο μετά την είσοδο των Ταλιμπάν στην πόλη. Ο 17χρονος ήταν μαθητής του Γαλλικού σχολείου της Καμπούλ Esteqlal High School, και είχε παίξει στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των 16χρονων.