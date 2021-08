Ο Λιονέλ Μέσι φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν στη Ligue 1, αλλά ήταν ο Κίλιαν Εμπαπέ αυτός που έφερε τη νίκη με 2-0 κόντα στη Ρεμς, παρά το γεγονός ότι ο Γάλλος σούπερ σταρ δηλώνει δυσαρεστημένος στο Παρίσι.

Ο Εμπαπέ άνοιξε το σκορ στην έδρα της Ρεμς με κεφαλιά στο 16ο λεπτό και “καθάρισε” το ματς στο δεύτερο ημίχρονο, λίγο πριν ο Νέιμαρ αφήσει τη θέση του στον Λέο Μέσι, ώστε να κάνει αυτός την πρώτη του εμφάνιση στη Ligue 1. Ο Μέσι έβαλε πάντως έτσι τέλος σε μία ολόκληρη εποχή, αφού αγωνίστηκε για πρώτη φορά χωρίς τη φανέλα της Μπαρτσελόνα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Η μεταγραφή του είναι στη γαλλική ομάδα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα των τελευταίων χρόνων, αφού αποφάσισε να κλείσει το κεφάλαιο Μπαρτσελόνα και να ανοίξει ένα νέο. Αυτό, το νέο δηλαδή, άνοιξε στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης με τη Ρεμς, όταν ο Μέσι πήρε τη θέση του Νεϊμάρ και έκανε ντεμπούτο με την Παρί, η οποία ήταν ήδη μπροστά στο σκορ με 2-0.

