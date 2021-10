Νιούκαστλ: Είναι πλέον η πλουσιότερη ομάδα στον κόσμο - Πόσα δαπάνησαν για να την αγοράσουν οι Άραβες

Η εποχή Μάικ Άσλεϊ αποτελεί οριστικά παρελθόν και μια νέα ανοίγεται για τη Νιούκαστλ, η είναι κι επίσημα ο πλουσιότερος σύλλογος στον πλανήτη! Το fund από τη Σαουδική Αραβία που ανήκει στον Πρίγκηπα Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν (PIF), κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου της χώρας και η περιουσία του εκτιμάται 50 φορές μεγαλύτερη από αυτή του Νασέρ Αλ-Κελαϊφί, αγόρασε τις μετοχές από τον Βρετανό παράγοντα και η μεταβίβαση ολοκληρώθηκε και τυπικά μετά και την έγκριση της Premier League.

Το PIF απέκτησε το 80% των μετοχών του κλαμπ από τον Άσλεϊ, με την μπροστάρη του κονσόρτιουμ, Αμάντα Στέιβλι και την επενδυτική εταιρεία Reuben Brothers να κατέχουν το υπόλοιπο μειοψηφικό ποσοστό (10% έκαστος).

Με ανακοίνωσή της, η Premier League γνωστοποίησε την επικύρωση του deal, δηλώνοντας ότι έλαβε νομικές δεσμεύσεις ότι ο έλεγχος των Μάγκπαϊζ δεν θα ανήκει στο κράτος της Σαουδικής Αραβίας.

Οι αλλαγές, πλέον, αναμένονται ραγδαίες και ριζικές στο εσωτερικό του κλαμπ, με πιο άμεση να είναι αυτή του προπονητή. Ο Στίβεν Μπρους αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν το επόμενο διάστημα, αφού οι νέοι ιδιοκτήτες είχαν πάρει από καιρό την απόφαση να επιλέξουν νέο τεχνικό για να καθοδηγήσει τις Καρακάξες στη νέα εποχή.

Νέος πρόεδρος του κλαμπ γίνεται ο διοικητής του PIF, Γιασίρ Αλ-Ρουμαγιάν, όμως, ο πραγματικός «εγκέφαλος» που θα εκπροσωπεί το κλαμπ και θα έχει τον πλήρη έλεγχο των λειτουργιών του κλαμπ ως CEO θα είναι η Αμάντα Στέιβλι, εξαρχής η προεξάρχουσα του κονσόρτιουμ με την επενδυτική της εταιρεία, PCP Capit

🤝 An investment group led by the Public Investment Fund, and also comprising PCP Capital Partners and RB Sports & Media, has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Limited and Newcastle United Football Club Limited from St. James Holdings Limited.



