Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Τέλος ο Ολε Γκούναρ Σόλσκιερ μετά το κάζο από την Γουότφορντ

Ο διασυρμός της Γιουνάιτεντ από την Γουότφορντ, η οποία ντρόπιασε τους «κόκκινους διαβόλους» μετά το επιβλητικό 4-1, αποτέλεσε το κύκνειο άσμα του Ολε Γκούναρ Σόλσκιερ στον πάγκο των «μπέμπηδων». Οι Γκλέιζερς είναι αποφασισμένοι να κάνουν νέα αρχή με τον Ζινεντίν Ζιντάν να φαντάζει ο πιθανότερος διάδοχος του Νορβηγού προπονητή.

Αλλωστε, το τελευταίο διάστημα το όνομά του Γάλλου τεχνικού έχει συνδεθεί με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Τα εμπόδια όμως για να προχωρήσει η υπόθεση του 49χρονου προπονητή είναι πολλά. Βασικότερο όλων οι απολαβές του μιας και σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Ζιντάν απαιτεί 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για να αναλάβει τα ηνία των «κόκκινων διαβόλων».

Οσον αφορά στον Σόλσκιερ αναμένεται να πάρει περίπου 7,5 εκατομμύρια λίρες αποζημίωση, μιας και είχε πρόσφατα υπογράψει νέο συμβόλαιο μέχρι το 2024. Το πρωί της Κυριακής (21/11) ο Νορβηγός τεχνικός μετέβηκε στο προπονητικό κέντρο για να αποχαιρετήσει τους παίκτες του και να υπογράψει το τέλος της συνεργασίας του με την ομάδα. Μετά το τέλος της με τον Σόλσκιερ, η Γιουνάιτεντ επιβεβαίωσε ότι θα πορευτεί με υπηρεσιακό προπονητή τον Μάικλ Κάρικ, ο οποίος για βοηθό θα έχει τον Ντάρεν Φλέτσερ.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.



