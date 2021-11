Καρίμ Μπενζεμά: Ένοχος για απόπειρα εκβιασμού στον Ματιέ Βαλμπουενά

Ένοχος κρίθηκε από το Δικαστήριο Δικαστήριο των Βερσαλλιών ο Καρίμ Μπενζεμά που καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους με αναστολή και πρόστιμο 75.000 ευρώ. Ο Γάλλος της Ρέαλ Μαδρίτης κατηγορείται μαζί με άλλα τέσσερα άτομα πως προσπάθησαν να εκβιάσουν τον παίκτη του Ολυμπιακού, Ματιέ Βαλμπουενά, έπειτα από την αποκάλυψη του sex tape με τον Γάλλο.

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο Καρίμ Μπενζεμά δεν αντιλήφθηκε τον εγκληματικό χαρακτήρα των πράξεών του γι' αυτό και του επέβαλλε τη συγκεκριμένη ποινή. Υπενθυμίζεται, ότι η εισαγγελία πριν την δίκη είχε ζητήσει ποινή φυλάκισης δέκα μηνών με αναστολή εναντίον του Καρίμ Μπενζεμά και πρόστιμο 75.000 ευρώ.

Ένοχοι κρίθηκαν και οι άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι, οι Axel Angot, Mustapha Zouaoui, Younes Houass και Karim Zenati, που διώχθηκαν σε αυτή την υπόθεση για απόπειρα εκβιασμού, καθώς τους επιβλήθηκαν κυρώσεις που κυμαίνονται από 18 μήνες με αναστολή έως δυόμισι χρόνια φυλάκιση.

Από την πλευρά του ο Καρίμ Μπενζεμά θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, σύμφωνα με τον δικηγόρο του. «Είμαστε πολύ έκπληκτοι από αυτή την απόφαση. Είναι απαραίτητη η έφεση. Θα αθωωθεί ο Μπενζεμά», τόνισε ο δικηγόρος του Γάλλου επιθετικού.

Karim Benzema will appeal the decision, according to his lawyer:



"We are quite flabbergasted by this judgment. An appeal is necessary. He will be exonerated at the height of this appeal."