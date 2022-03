ΠΑΣ Γιάννινα: Δικαιώθηκε, του επιστράφηκαν οι βαθμοί και μπαίνει στα play off της Super League

Ανατροπή στην Super League για μία ακόμα φορά, καθώς αλλάζει εκ νέου η βαθμολογία και η τελική κατάταξη πριν την έναρξη των play off & play out. Ο ΠΑΣ Γιάννινα κέρδισε την έφεση που υπέβαλλε κατά της απόφασης αφαίρεσης βαθμών, του επιστράφηκαν οι 5 πόντοι και πλέον μπαίνει στα play off αφήνοντας στα... κρύα του λουτρού τον ΟΦΗ, ο οποίος τελικά μένει 7ος κι εκτός τροχιάς για το ευρωπαϊκό όνειρο.

Η βαθμολογία πλέον διαμορφώνεται με τον ΠΑΣ να έχει 40 βαθμούς και την ομάδα της Κρήτης 37. Η ανακοίνωση της Λίγκας για την αφαίρεση βαθμών του ΠΑΣ Γιάννινα ανέφερε:

«Tο Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο πήρε την παρακάτω απόφαση: ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ: "Με την παρούσα σας διαβιβάζουμε την από 4-2-2022 Έκθεση/Πόρισμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, που μας διαβιβάσθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 160/16-2-2022 έγγραφό της":

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της πρώτης εγκαλούμενης ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ την ποινή της αφαίρεσης πέντε (5) βαθμών από το τρέχον επαγγελματικό πρωτάθλημα Super League 1 Ελλάδα, αγωνιστική περίοδος 2021-2022.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην πρώτη εγκαλούμενη ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ χρηματική ποινή εκατό χιλιάδων (100.000,00) Ευρώ.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στο δεύτερο εγκαλούμενο, Γεώργιο ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗ, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της πρώτης εγκαλούμενης ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, χρηματική ποινή είκοσι χιλιάδων (20.000,00) Ευρώ».