Διπλωματική νότα Τουρκίας προς Ελλάδα, Ισραήλ, ΕΕ: Να ζητήσετε άδεια για δραστηριότητες στην Αν. Μεσόγειο

Με μία διπλωματική νότα η Τουρκία ενημερώνει την Ελλάδα, το Ισραήλ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα πρέπει να ζητήσουν την άδειά της για «δραστηριότητες στην υφαλοκρηπίδα της» στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων, Anadolu.

#BREAKING Turkey sends Greece, Israel, EU diplomatic note demanding they seek its permission for activities involving its East Med continental shelf